Директор благотворительного фонда присвоил деньги, собранные на лечение бойца АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как напомнили в ведомстве, в начале 2015 года злоумышленник вместе с неустановленным следствием лицом завладел средствами женщины, которая разместила в СМИ объявление о сборе средств на лечение своего сына, получившего в 2014 году тяжелое огнестрельное ранение в зоне АТО.

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Злоумышленники с помощью дубликата сим-карты и паролей, которые поступали на телефон, провели несколько финансовых операций, переведя более 200 тыс. грн с банковского счета женщины на счета другого человека.

Директору благотворительного фонда инкриминируют ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.