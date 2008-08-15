Сохранить молодость несложно

Не опирайтесь рукой о лицо. Морщины, которые возникают вследствие этого, могут остаться навсегда.

Не сутультесь. Правильная осанка очень важна для поддержки тонуса кожи шеи.

Не выходите в яркий солнечный день без защитных очков, чтобы избежать морщин вокруг глаз.Защищайте кожу от солнечных лучей.

Оберегайте кожу от резких перепадов температуры.

Спите не меньше 7 часов, ведь именно во время ночного сна активно происходит возобновление клеток кожи.

Пытайтесь выпивать 6—8 стаканов воды ежедневно. Таким образом вы поддерживаете водный баланс кожи.

Каждый вечер очищайте лицо от пыли, даже если вы не пользуетесь декоративной косметикой.

Ежедневно протирайте лицо льдом.

Для улучшения кровообращения лица и шеи делайте контрастные компрессы.

Откажитесь от курения и не злоупотребляйте алкогольными напитками.

Избегайте умывания лица мылом. Очищайте кожу мягкими средствами (например, косметическими молоками).

Используйте специальные гели, скраби, кремы и тому подобное, которые отвечают именно вашему типу кожи и возрасту.

Ваш крем (кроме витаминов А, С, Е и солнцезащитного фильтра) должен содержать фруктовые (альфагидроксидные) кислоты и керамиды (церамид). Заметьте: максимальный эффект во время использования косметических средств достигается примерно за месяц. В дальнейшем пользы от него вы не будете иметь, потому лучшее подобрать другой крем.

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