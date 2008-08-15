Как настроить наш внутренний механизм

У каждого из нас есть, так называемый, внутренний механизм, суточный (циркадианный) ритм, согласно которому за счет деятельности определенных гормонов происходят периоды бодрствования и сна, вялости и энергичности. Иногда наш суточный механизм нуждается в некоторой настройке, так как перестает помогать нам засыпать быстрее и просыпаться бодрыми.

Существуют методы, которые помогают отрегулировать наш суточный механизм, а также будут полезны в случае, если вам предстоит встать раньше обычного, чтобы успеть на поезд, самолет или раннюю встречу.

1. Запланируйте выспаться

Это первый и самый трудный шаг по изменению своего внутреннего механизма. Вы должны сдвинуть время, когда вы ложитесь спать, настолько, чтобы получить дополнительные часы сна, необходимые, чтобы выспаться. У каждого человека это количество будет разное: 5, 6, 8 и даже 10 часов.

Этот шаг важен для подстройки своего внутреннего механизма, а также важен для того, чтобы быть бодрым и работоспособным целый день.

2. Блокируйте освещение

Темнота стимулирует понижение температуры тела и увеличение выработки гормона сна мелатонина. Если вам нужно поскорее заснуть или проснуться раньше обычного, нужно сделать комнату такой темной, как ночью.

Свет и темнота являются внешними ключами, воздействующими на наш суточный ритм. Манипулируя светом и темнотой, можно немного подкорректировать сбившийся суточный ритм.

3. Зафиксируйте в памяти время, когда вам нужно проснуться

Вы можете сделать это любым способом, хоть с помощью визуализации, хоть с помощью любого другого метода. Главное, чтобы время, когда вам нужно проснуться осело у вас на подсознании. В таком случае организм будет предвосхищать момент пробуждения и вам будет проще просыпаться.

Кроме того, в момент пробуждения под будильник в организме вырабатывается гормон стресса. Просыпаться самостоятельно более здорово.

4. «Выйдите на свет» сразу после пробуждения

В то время как темнота запускает в нашем организме процессы засыпания, свет воздействует на наше пробуждение, стимулируя повышение температуры тела, выработку определенных гормонов.

Таким образом, просыпайтесь в определенное время и «выходите на свет». Если солнце еще не встало (как в осенне-зимний период), то включайте яркий свет. Если на улице лето, то постойте немного у открытого окна и порадуйтесь наступлению нового дня.

likar.info/news