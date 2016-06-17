За время АТО погибли 35 военных медиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Главном военном клиническом госпитале по случаю Дня медицинского работника сегодня в Киеве.

«К сожалению, мы потеряли 35 военных медиков, которые до конца выполнили свой долг, спасая жизнь своим боевым побратимам», - заявил он.

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«Одному из них, медику 3-го батальона 80-й отдельной аэромобильной бригады, младшему сержанту Зиничу Игорю Викторовичу я присвоил звание Героя Украины, как это ни больно – посмертно», - сказал президент.