За время АТО погибли 35 военных медиков
11:55, 17 июня 2016Страна
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За время АТО погибли 35 военных медиков.
За время АТО погибли 35 военных медиков / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Главном военном клиническом госпитале по случаю Дня медицинского работника сегодня в Киеве.
«К сожалению, мы потеряли 35 военных медиков, которые до конца выполнили свой долг, спасая жизнь своим боевым побратимам», - заявил он.
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«Одному из них, медику 3-го батальона 80-й отдельной аэромобильной бригады, младшему сержанту Зиничу Игорю Викторовичу я присвоил звание Героя Украины, как это ни больно – посмертно», - сказал президент.
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