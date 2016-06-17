С начала АТО медицинскую помощь в госпиталях получили 8 тысяч раненых бойцов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Главном военном клиническом госпитале по случаю Дня медицинского работника.

«С начала войны качественную медицинскую помощь только в лечебных учреждениях Минобороны получили около 8 тыс. наших раненых воинов», - сказал он.

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«Подавляющее большинство из них благодаря неустанному труду врачей удалось вернуть в строй или к полноценной гражданской жизни», - подчеркнул Порошенко.