С начала АТО медицинскую помощь в госпиталях получили 8 тысяч раненых бойцов
11:42, 17 июня 2016Страна
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С начала АТО на Донбассе 8 тыс. раненых бойцов получили медицинскую помощь в лечебных учреждениях Министерства обороны Украины.
С начала АТО на Донбассе 8 тыс. раненых бойцов получили медицинскую помощь в лечебных учреждениях Минобороны / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Главном военном клиническом госпитале по случаю Дня медицинского работника.
«С начала войны качественную медицинскую помощь только в лечебных учреждениях Минобороны получили около 8 тыс. наших раненых воинов», - сказал он.
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«Подавляющее большинство из них благодаря неустанному труду врачей удалось вернуть в строй или к полноценной гражданской жизни», - подчеркнул Порошенко.
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