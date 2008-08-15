На Одесчине произошла массовая гибель рыбы

В Одесской области в Большом Аджалыкском лимане в ходе обследования береговой полосы была выявлена массовая гибель рыбы: бычка - 171 тыс. 600 шт., пеленгаса - 100 шт. и креветки - 135 тыс. 200 шт.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина гибели рыбы - неисправность гидротехнических сооружений (из-за заиливания песком), которые соединяют Черное море с лиманом (в период засухи наполняют лиман морской водой), что привело к повышению температура воды в лимане до 28 градусов (температура воздуха составляла 35-40 градусов тепла).

Представителями районной СЭС взяты пробы воды и рыбы для проведения лабораторных исследований. Проводится сбор и утилизация погибшей рыбы.