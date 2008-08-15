Мы не все знаем о гомеопатии

Уже более двухсот лет, как открыт и внедрен в лечебную практику гомеопатический метод лечения. Но и на сегодня он вызывает массу споров, как среди самих медиков, так и среди обычных людей. Разобраться в том, где истина, а где мифы, мешающие людям использовать этот лечебный метод, помог врач-гомеопат Александр Коток.

Миф 1. Подходящий гомеопатический препарат можно купить в аптеке

Он будет далеко не самым подходящим. Все дело в том, что, согласно основному принципу гомеопатии — холистическому ("целостному") — подход к человеку должен быть индивидуальный. Т.е. гомеопаты лечат не болезнь, которая "течет по одинаковым правилам у всех", а именно "этого" больного, учитывая особенности его организма. Поэтому и лекарство гомеопат классической школы назначит одно-единственное, но максимально полно подходящее именно вашему организму, со всеми его проблемами и психофизиологическими особенностями на данный отрезок времени.

Миф 2. Гомеопатия — результат самовнушения, или эффект плацебо

Это заблуждение одно из наиболее распространенных. Считается, что, принимая препарат, человек настраивает себя на выздоровление, в результате чего и исчезают беспокоящие симптомы. А как же тогда быть с грудными детьми? С животными? С больными, находящимися в крайне тяжелых, бессознательных состояниях? Ведь самовнушение в таких случаях невозможно. А верно подобранное гомеопатическое лекарство все равно выполнит свою целительную миссию. Справедливости ради заметим, что гомеопат иногда назначает пациенту «пустые» горошки, т.н. плацебо. Такое практикуется в отношении мнительных пациентов, с целью отделить действительно важные симптомы от сиюминутных, вызванных психологической нестабильностью.

Миф 3. Гомеопатия и фитопрепараты — одно и то же

На самом деле растения часто являются исходным (материнским сырьем) для гомеопатических (далее ГЛС) средств. Так же как и продукты минерального и животного происхождения. Но если фитопрепараты — это материальные дозы вещества, то гомеопатические лекарства в высоких разведениях не содержат в себе ни одной молекулы исходного вещества, а только информацию о них. Сегодня уже доказан факт наличия памяти у воды, что и лежит в основе процесса приготовления ГЛС — материнский раствор многократно (сотни и тысячи раз) разводится и встряхивается, в результате чего в конечном, необходимом растворе, не остается ни одной молекулы вещества, а вот память про его целительную силу, записанная молекулами воды, остается. Потом этим раствором пропитывают сахарную крупку, вот и готово лекарство. В применении этого метода есть огромное неоспоримое преимущество. Совершенно исключается аллергическая реакция на препарат и варианты индивидуальной непереносимости, чего никогда нельзя сказать об обычных медикаментах и фитопрепаратах. А учитывая, все увеличивающееся количество аллергиков, это очень и очень важно.

Миф 4. Лечиться гомеопатически — это длительный процесс

Смотря при каких состояниях. При хронических время до выраженного эффекта действительно может пойти на месяцы. Дело в том, что гомеопатия сама по себе не лечит. Она только дает сильнейший посыл иммунной системе для усиления ее работы. Все делает ваш организм. Насколько длительно это затянется? Кому-то нужен месяц, кому-то год. Гомеопатия может многое, но она не может в один день избавить вас от того, что вы «наживали» себе длительно. Для этого нужно время. Кроме того, эффект невозможен без изменения образа жизни, что привел человека к болезни, соблюдение диеты — ведь если вы живете в сыром заплесневелом помещении и плохо питаетесь, то, сколько бы вы не глотали волшебных пилюль, пока вы не выедете оттуда, риск развития туберкулеза будет с каждым днем все реальнее и реальнее.

Что же касается острых заболеваний, будь то травма, простуда, последствие бурного застолья или инфекционное заболевание, тут быстрота и эффективность гомеопатии проявляется лучше всего. Выраженное улучшение наступает уже в первые минуты (в зависимости от остроты состояния, до получаса), боль проходит, голова проясняется, появляются силы и аппетит.

Миф 5. Гомеопатия — совершенно безвредный метод лечения

Почему-то большинство людей, в т.ч. и сами медики считают, что гомеопатией можно если не вылечить, то уж точно не навредить. Поэтому самолечение гомеопатией наобум или по принципу «соседке помогло» весьма распространено. В результате чего пациенты не только не избавляются от своих проблем, но и спустя некоторое время получают новые, часто более тяжелые. И «избавившись» от кашля, вы рискуете заполучить себе астму или онкологию.

Миф 6. Гомеопатическое и традиционное лечение совместимы

Очень часто, особенно в педиатрии, можно наблюдать, как пациенты одновременно лечатся по нескольким "листочкам" с написанной на них схемой лечения — свои назначения оставили гастроэнтеролог, ЛОР и педиатр. Внутрь идут антибиотики, витамины, биодобавки и в ту же кучу — гомеопатия. Такая ситуация напоминает басню « Лебедь, Рак и Щука». Ведь в большинстве случаев гомеопатическое и традиционное медикаментозное лечение имеют противоположные направленности. В результате «назначения» иммунитет получает как бы две взаимоисключающие команды, в результате чего наступает его истощение, а уж никак не улучшение работы.

segodnya.ua