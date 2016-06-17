"Дарница" пытается заполучить 25% акций "Борщаговки"

Наблюдательный совет Борщаговского химико-фармацевтического завода (БХФЗ) не рекомендует своим акционерам принимать предложение фармацевтической компании «Дарница» о продаже блокирующего пакета акций (более 25%) БХФЗ, поскольку оно значительно недооценивает справедливую стоимость завода, сообщается в официальном заявлении БХФЗ, текстом которого располагает УНИАН.

«Мы уважаем «Дарницу», которая так же, как и мы, прошла долгий путь, чтобы стать современным европейским производителем со стандартами GMP. Однако нас удивило это предложение с финансовой точки зрения. Оно недооценивает обе компании и не дает уверенности, в первую очередь акционерам, которые отдали десятки лет жизни БХФЗ, в дальнейшей эффективной стратегии развития предприятия», - приводятся в сообщении слова председателя набсовета БХФЗ Николая Беспалько.

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При этом БХФЗ не исключает возможности продажи своих акций в случае, если «Дарница» предложит цену, которая будет базироваться на справедливой оценке компании с учетом интересов всех акционеров БХФЗ.

«Стоит отметить, что это не первая попытка фармацевтической фирмы «Дарница» приобрести акции БХФЗ. Ранее «Дарница» уже обращалась индивидуально к отдельным акционерам БХФЗ с предложениями о покупке принадлежащих им акций по более высокой, чем предлагается сейчас, цене. Тогда «Дарнице» было также отказано, исходя из низкой цены», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что советником БХФЗ по финансовым вопросам выступает инвестиционная компания Eavex Capital, а юридическую поддержку заводу оказывает международная фирма Baker & McKenzie.

В 2015 году чистая прибыль БХФЗ выросла более чем на треть - до 59,3 млн грн. Чистый доход завода составил 967,4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, украинский производитель фармацевтической продукции компания «Дарница» в 2015 году увеличила чистую прибыль на 29,6% по сравнению с 2014 годом – до 383,686 млн грн. При этом чистый доход «Дарницы» от реализации продукции в 2015 году вырос на 42,6% – до 1,711 млрд грн.

В марте 2015 года фондовая компания «Куб» в интересах фармацевтической фирмы «Дарница» приобрела 29,95% Борщаговского химико-фармацевтического завода за 171,8 млн грн.

Председателем наблюдательного совета ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» является Владимир Загорий, а должность генерального директора до избрания народным депутатом от пропрезидентской партии «БПП» занимал его сын Глеб Загорий.

В середине 2015 года ряд общественных организаций, в частности «Пациенты Украины» и «Центр противодействия коррупции», обвинили собственника «Дарницы» и депутата Загория в создании в Министерстве здравоохранения монополии на допуск лекарств в Украину.

Дело в том, что летом прошло года руководителем Государственного экспертного центра, дающего разрешения на допуск лекарств на украинский рынок, был назначен Иван Бавыкин, который до этого работал помощником Загория.

Заместителем министра здравоохранения является Александра Павленко, которая в качестве адвоката защищала интересы фармзавода «Дарница» в судах.

По данным СМИ, депутат Глеб Загорий также фигурирует в одном уголовном деле с Виктором Зубрицким, экс-менеджером «112 канала», которого называют одним из главных координаторов «титушек» во время Революции достоинства в Украине.

Справка УНИАН. Борщаговский химико-фармацевтический завод – один из ведущих украинских производителей готовых лекарственных средств, созданный в январе 1997 года. По данным самой компании, доля Борщаговского химфармзавода среди отечественных производителей лекарственных средств составляет около 10%. Продукция завода экспортируется в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Компания специализируется на производстве твердых и мягких лекарственных форм, растворов для инъекций в ампулах и для наружного применения, капель, а также стерильных порошков для приготовления растворов для инъекций.