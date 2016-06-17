Минздрав просит дополнительных средств для лечения тяжелобольных украинцев за границей

Комиссия рассмотрела 10 дел и проголосовала о постановке на учет больных, нуждающихся в лечении за рубежом, медпомощь которым по жизненным показаниям не может быть оказана в учреждениях здравоохранения Украины. По состоянию на 16 июня 2016 года, в лечении за рубежом нуждаются 46 человек. По подсчетам, для спасения их жизни требуется дополнительных около 184 млн грн.

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Минздрав обратился с ходатайством о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год», чтобы предусмотреть дополнительные расходы по бюджетной программе КПКВК 2301360 «Лечение граждан Украины за рубежом».

Общим решением Комиссия распределила остатки средств и их перечисления в клиники, где ждут оперираций трое тяжелобольных пациентов.

Заместитель министра здравоохранения Роман Василишин отметил, что МИНЗДРАВ Украины приложит максимально усилий для усовершенствования и налаживания процедуры отправки на лечение за границу – это будет касаться и заключение договоров с клиниками на выгодных условиях, ускорения перевода средств через банковскую систему, усиление сотрудничества с благотворительными и волонтерскими организациями.