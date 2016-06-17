К 1 августа в Украине планируют запустить референтное ценообразование на лекарства

К 1 августа в Украине планируется запуск процесса референтного ценообразования на лекарственные средства.

Об этом исполняющий обязанности министра здравоохранения Виктор Шафранский сказал во время встречи президента Петра Порошенко с представителями общественности и активистами после подписания Закона "О внесении изменений в статью 9 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно упрощения государственной регистрации лекарственных средств, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Читайте такжеПрезидент подписал закон об упрощении госрегистрации лекарственных средствПо словам Шафранского, к 1 августа планируется запуск процесса референтного ценообразования на лекарственные средства, что, по предварительным расчетам, приведет к 20% снижению цен на лекарства, которые закупаются за бюджетные средства, а с 1 октября – реимбурсация лекарств для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также прорабатывается концепция импортозамещения для украинской фармацевтической промышленности.

Читайте такжеВ Минздраве снова заговорили о реимбурсации лекарствШафранский подчеркнул, что закон об упрощении госрегистрации лекарственных средств является первым и очень важным шагом на пути стабилизации и удешевления цен на лекарства. По его словам, уже завтра министерство обратится к ведущим мировым производителям с призывом к регистрации еще незарегистрированных в Украине лекарственных средств различных нозологических групп, в первую очередь, онкологических, кардиологических, ревматических и других препаратов, которые являются жизненно необходимыми.