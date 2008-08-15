Число госпитализированых после свадьбы возросло до 39

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, 14 августа в инфекционное отделение Новоушицкой центральной райбольницы с предварительным диагнозом – “острый гастроэнтероколит” госпитализировано еще 13 человек, в том числе 6 детей (1994-2002 г.р.), которые 10 августа біли на свадьбе в с.Капустяны и ели пищу домашнего приготовления. Всего на свадьбе было около 100 человек.

Госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии. Специалистами районной СЭС проводится комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер. Причина заболевания - нарушение технологии приготовления и хранения пищи в домашних условиях.