В диетике - новые тенденции

Травяной чай и сыроедение – модные тенденции существуют даже в области диеты. И наше здоровье от этого только выигрывает.

Проращенные злаки

Энергия и тонус

Прорастание увеличивает активность ферментов, а значит, повышает количество витаминов и минералов. Редис, пшеница, полба, ячмень, соя, рис… Их можно есть отдельно и в сложных блюдах, соках и бутербродах. Можно купить на рынке и в магазине или вырастить на подоконнике.

Экзотические приправы

Укрепление иммунитета

В моде экзотика. Что ж, тем лучше, ведь имбирь, карри, тмин, корица и перец придают отличный вкус даже посредственным блюдам. К тому же они обладают сильным антисептическим эффектом и укрепляют иммунитет. Только если вы хотите сохранить все свойства специй, их надо хранить в сухости и темноте. Имбирь прекрасно сочетается с жареными креветками, карри – с рисом, а анис, который помогает быстро усваивать пищу, подходит к экзотическим блюдам: индийским, китайским.

Молочные коктейли

Антиоксиданты и кальций

Густые молочные напитки с фруктовым наполнением содержат много витаминов и кальция. Будь внимательна! Они так приятны на вкус, что ты не замечаешь, сколько уже выпила. Поэтому старайся выбирать малопроцентные молоко и йогурты. И не добавляй сахара! К тому же можно заменить коровье молоко на овечье, козье или соевое. Клетчатка, содержащаяся в фруктах и ягодах, позволяет добиться ощущения сытости без постоянного перекусывания. Итак, смешай в равных долях фрукты, фруктовый сок, йогурт, добавь 3 кубика льда. И наслаждайся вкусом.

Сырые продукты

Кладезь витаминов

В них содержится больше микроэлементов и витаминов, чем в вареных. К тому же сырые продукты ты дольше жуешь, а следовательно ешь медленнее и меньше. Однако внимательней относись к качеству еды. Рыба и мясо должны быть очень свежими и чистыми. Вообще очень полезно каждый день съедать по одному фрукту и одному овощу и раз в неделю баловать себя невареным мясом или рыбой.

obzor.ua