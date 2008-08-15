Половину сердечных ударов в мире можно было предотвратить

Люди, которые придерживались здоровых привычек, а именно - поддерживали вес в норме, регулярно занимались физическими упражнениями, не курили и потребляли умеренное количество алкоголя, - понижали риск любого удара сердца на 79% и риск ишемического удара на 81%.

Ишемическая болезнь - самый общий тип повреждения работы сердца, развивающаяся при блокировании в мозге кровеносных сосудов. Кардиологи Гарвардского университета подчеркивают важность здорового образа жизни для сердца и говорят, что приверженность несложным условиям сохранения хорошего самочувствия может спасти человеку жизнь. Двухлетнее исследование включало более 71 тысяч женщин и почти 44 тысячи мужчин.

Отказ от курения и, по крайней мере, 30 минут энергичной физической деятельности за несколько дней, умеренный прием алкоголя - не более бокала ежедневно и наличие индекса массы тела не выше 25 пунктов позволяло людям оставаться полностью здоровыми и не болеть в течение продолжительного времени. Дополнительную защиту от нарушения сердечной функции предоставляло употребление пяти фруктов и овощей и цельнозерновых продуктов каждый день, ограничение потребления мяса, а также регулярный прием поливитаминов. Любой из анализируемых факторов имел положительное воздействие на сердце: например, если человек бросал курить, риск удара уменьшался на 50%, а ежедневный бокал алкоголя предупреждал удар на 10%. Комбинация всех вышеперечисленных факторов позволяла снизить вероятность сердечного удара на целых 80%.

Медики вычислили, что если бы в мире каждый человек соблюдал эти правила, больше половины ударов сердца были бы предотвращены. По словам американских специалистов, открытие в очередной раз доказывает правомерность поговорки "здоровье человека в его руках", потому что профилактику сердечных проблем можно провести и без врачебного вмешательства

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