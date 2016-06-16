Президент подписал закон об упрощении госрегистрации лекарственных средств

Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в статью 9 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно упрощения государственной регистрации лекарственных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, глава государства назвал подписание документа неординарным событием, к которому страна шла долгие годы, ведь все время отдельные представители власти, бизнеса и монополисты рынка медицинских препаратов пытались выстроить те или иные барьеры.

Во время встречи с представителями общественности и активистами, которые присоединились к разработке изменений в Закон "О лекарственных средствах" глава государства подчеркнул, что с вступлением в силу документа государство и общество будут иметь сразу несколько положительных результатов.

"Повысится качество лекарственных средств. Будет создана конкуренция на внутреннем рынке. Будут поступать аналогичные препараты, и за счет конкуренции человек сможет выбирать себе оптимальное соотношение цены и качества", - сказал президент.

По его словам, после вступления в силу документа будет перекрыт еще один канал финансирования коррупции в Украине.

Также президент отметил, что благодаря изменениям в закон в Украину смогут приходить ведущие фармакологические компании, которые по этическим соображениям отказывались платить взятки.

Кроме того, отметил глава государства, имплементация закона будет способствовать повышению положительного имиджа Украины в мире.

"Мы из страны третьего мира в части фармакологии переходим на понятную позицию для всех наших партнеров. Это очень хороший и эффективный способ имплементации Соглашения об ассоциации и выполнения наших твердых обещаний по его реализации", - подчеркнул Порошенко.

Президент также акцентировал, что принятие закона является лишь первым шагом к запуску системного реформирования всей сферы здравоохранения.

"Впереди у нас еще огромная работа, и я призываю к совместным, скоординированным и согласованным действиям", - отметил глава государства, приветствуя и волонтеров, и всех украинцев с такими необходимыми и важными изменениями.

В свою очередь исполнительный директор Благотворительного фонда "Пациенты Украины" Ольга Стефанишина отметила, что в настоящее время реформа здравоохранения для каждого украинца едва ли не на первом месте и поблагодарила президента и всех представителей власти за поддержку общественных инициатив, направленных на улучшение ситуации в этой сфере.

"Очень важно, что первые лица государства это очень хорошо понимают. 80% украинцев сейчас не могут себе купить базовые лекарства в аптеке, потому что они дорогие, потому что их нет. Неудивительно, что первые шаги в реформе здравоохранения касаются именно лекарств. Вы назвали очень правильный шаг - закупка лекарств через международные организации", - сказала она, отметив, что благодаря этому уже удалось сэкономить почти 1 млрд грн.

«Это очень показательный пример, когда общественность, Кабинет министров, Администрация президента, и сам президент, и Верховная Рада работают слаженно. Это те, кто сгруппировались и боролись за самое дорогое, что есть у человека, - жизнь, которая зависит от лекарств», - подчеркнула Стефанишина.

Она передала президенту рисунок от семилетней девочки Ноны из Киева, у которой - болезнь Виллебранда. "Спасибо за лекарства", - написала девочка.

Читайте такжеВ Минздраве снова заговорили о реимбурсации лекарствДиректор БФ "Пациенты Украины" выразила надежду, что после вступления в действие закона необходимые лекарства для больных гемофилией, онкозаболеваниями и других больных уже в ближайшее время будут в больницах.

Стефанишина также подчеркнула, что для имплементации закона необходимо принятие ряда подзаконных актов, и передала их список президенту.

Глава государства поручил и.о. министра здравоохранения Виктору Шафранскому подготовить эти подзаконные акты к рассмотрению уже на ближайшем заседании правительства.

Как сообщал УНИАН, 31 мая Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в статью 9 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно упрощения государственной регистрации лекарственных средств".

Законом упрощен механизм проведения государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств, в том числе медицинских иммунобиологических препаратов, определенных статьей 2 Закона Украины "О лекарственных средствах", применение которых в Украине допускается только после такой регистрации.