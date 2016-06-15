В Минздраве снова заговорили о реимбурсации лекарств

В Минздраве состоялось межведомственное совещание по вопросам ценовой доступности лекарственных средств при участии представителей Министерства здравоохранения, Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Государственной фискальной службы, Антимонопольного комитета Украины, Государственной регуляторной службы Украины, представителей общественности.

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Рассматривались вопросы обеспечения населения качественными, эффективными и доступными лекарственными средствами путем внедрения референтного ценообразования на лекарственные средства и системы реимбурсации основных лекарственных средств, обсуждались предложения к разработанным проектам нормативных актов.

Доработанные проекты постановлений с учетом предложений, предоставленных центральными органами власти, будут подготовлены и поданы в КМУ в ближайшее время.