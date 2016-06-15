Украина предлагает Красному Кресту приобщиться к поиску пропавших без вести на Донбассе

Украина предлагает Международному комитету Красного Креста приобщиться к процессу поиска пропавших без вести и идентификации погибших на Донбассе.

Об этом сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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«Я выразила инициативу, чтобы МККК, наконец, приобщился к процессу поиска пропавших без вести и идентификации погибших. Подчеркнула, что РФ должна быть в этом заинтересована - ведь недавно на Донбассе нашли несколько тел с российскими шевронами и их российские родственники явно их разыскивают», - заявила она.

Также Геращенко предложила провести акцию посещения тюрем, чтобы родственники по обе стороны линии разграничения смогли навестить своих родных, передать передачи и письма.

«Кстати, даже эта гуманитарная инициатива была воспринята представителями боевиков в штыки. Они не допускают в свои тюрьмы ни Красный крест, ни ООН, ни родственников заложников. В то же время, украинская сторона готова в качестве акта гуманизма способствовать таким свиданиям родственников тех, кто содержится за совершение преступлений», - добавила Геращенко.