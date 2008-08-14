В Николаевской области на людей нападают каракурты
15:25, 14 августа 2008Страна
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8-летний мальчик в больнице
Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС в Николаевской области, вследствие укусов этих опасных насекомых за летний период пострадали двое местных жителей.
Так, 12 августа в селе Привольное Баштанского района был зафиксирован случай укуса каракурта. Ядовитый паук укусил 8-летнего мальчика. Пострадавший сейчас находится в больнице. Это уже второй случай, который случился в этом сезоне.
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