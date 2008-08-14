В Николаевской области на людей нападают каракурты

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС в Николаевской области, вследствие укусов этих опасных насекомых за летний период пострадали двое местных жителей.

Так, 12 августа в селе Привольное Баштанского района был зафиксирован случай укуса каракурта. Ядовитый паук укусил 8-летнего мальчика. Пострадавший сейчас находится в больнице. Это уже второй случай, который случился в этом сезоне.