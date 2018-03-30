Первый раз в первый класс - идем в школу без стресса и страха

Есть ли признаки, по которым можно судить, готов ребенок к школе или не готов? Таких признаков два: мотивация (желание учиться) и умение соблюдать правила. Большинство шестилеток хотят в школу, но если спросить, почему, ответы будут зачастую смешными и наивными. Дети говорят, что они устали быть маленькими, им надоело в детском саду. Кто-то хочет узнать, "куда пятерки ставят", кто-то мечтает о красивом ранце...

Нужно, чтобы среди всех этих причин был и познавательны мотив. Ребенок должен понимать, что в школе узнает много нового и интересного, многому научится.Второй признак готовности - умение выполнять правила. Это поможет включиться в условно-ролевые отношения "учитель - ученик". Первоклассники, бывает, не понимают, зачем на уроке поднимать руку или вставать, когда в класс входит учитель. Они могут выйти из класса посреди урока, громко заговорить с соседом по парте…

Вот про таких можно сказать, что психологически они к школе не готовы.Можно что-то сделать за последний месяц, чтобы облегчить ребенку вхождение в новую жизнь?- Главное – случайно не привить страх перед школой. А то бывает, что родители учат ребенка читать и грозят: не ленись, а то в школе тебе будут двойки ставить! Не пугайте ребенка, чтобы не убить мотивацию на корню.-

Больше разговаривайте обо всем, отвечайте на вопросы, расскажите что-нибудь интересное или смешное про свою школу.- Играйте с ним в школу. Такие игры помогут ребенку понять, что там есть свои правила, которые надо выполнять. Тогда 1 сентября для него это не станет неожиданностью, он будет гордиться, что уже знает, как надо себя вести.Все дети хотят быть хорошими и успешными, и надо им в этом помочь.- К игре хорошо привлечь несколько детей.

Соберите друзей и постарайтесь, чтобы ваш ребенок выступал в роли не только ученика, но и учителя. Тогда он на себе почувствует, как неприятно, когда тебя не слушают или перебивают. И не будет удивляться, почему к нему предъявляют такие требования.- Вообще сейчас полезны любые игры по правилам. Например, в "съедобное - несъедобное" или в "Да" и "нет" не говорить, "черное" и "белое" не называть".

Если ребенок успешно справляется с ними, значит, уровень самоконтроля у него достаточно высок."Домашние" дети нередко оказываются лучше подготовленными к школе, чем "детсадовские".

Но значит ли это, что им будет проще?Сложно сравнивать детсадовскую подготовку и домашнюю. Все зависит от того, какой детский сад, какая семья, как занимались дома родители…Но школа - это не только новые знания, но и огромное количество детей, шум, напряженность. Для "домашних" все это, конечно, стресс.

Кроме того, меняется положение ребенка. В семье он если и не центр, то значимая фигура. Любимый, часто единственный среди взрослых. А в школе таких, как он, много, и оказывается, что надо выстраивать отношения с одноклассниками и учителем. Здесь умеющие играть по правилам тоже получают преимущества: и дети, и учителя таких ценят.По каким признакам можно понять, что первокласснику приходится трудно?Стал много плакать, плохо спит, чувствует себя утомленным.

Только пошел в школу, как тут же заболел. Появилась раздражительность. Жалуется на головные боли. Иногда ребенок не может объяснить, почему не хочет идти в школу... Будьте внимательны к таким симптомам. В первые месяцы почаще расспрашивайте первоклашку, как он себя чувствовал в школе, что ему там понравилось. Фиксируйте его внимание на позитивных моментах, учите во всем видеть плюсы.Больше говорите обо всем хорошем, что дает школа: о новых друзьях, новых впечатлениях… Умение обращать внимание на такие вещи пригодится не только в школе.Люди, умеющие смотреть на мир позитивно, меньше болеют и дольше живут.

Многие первоклассники начинают спать днем, хотя до школы уже много месяцев днем не спали. Это нормально. Но если при большей потребности во сне у ребенка еще и плохое настроение, тогда это тревожный симптом. Посоветуйтесь с детским психологом и педиатром.Как выстроить отношения с учителем?Учитель для первоклассников – всегда большой авторитет. Нельзя, чтобы он требовал одно, а родители другое. Нужно постараться, чтобы требования семьи и школы совпадали, пусть не на 100%, но насколько возможно.

Старайтесь не критиковать учителя в присутствии ребенка (если, конечно, случай не экстраординарный). Наоборот, подмечайте все хорошее, что в нем есть, и говорите с ребенком об этом хорошем.Чем помочь первокласснику?- Для восстановления после умственной работы нужно в 2 раза больше времени, чем продолжалась сама работа. Поэтому постарайтесь, чтобы ребенок вторую половину дня проводил дома, а не на продленке. Ночью ему надо спать не меньше 11 часов.

Желательно и днем поспать немножко.- Не нагружайте сразу ребенка дополнительными кружками и внешкольными занятиями. А вот физкультура и подвижные игры сейчас нужны обязательно.- И конечно, нужна психологическая поддержка. Ребенок должен быть уверен, что его очень любят, несмотря на все школьные трудности и возможные неудачи.

"Здоровье"