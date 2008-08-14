С начала стихийного бедствия в западных областях было госпитализировано 330 больных инфекционными болезнями, среди которых 123 ребенка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Украины Владимир ЮРЧЕНКО.

По его словам, уровень общей заболеваемости в этих регионах не превышает ежегодных показателей, с начала стихийного бедствия было госпитализировано 330 больных инфекционными болезнями, среди которых 123 детей. Заместитель министра отметил, что люди болели в основном острыми кишечными инфекциями, а также случались одиночные случаи лептоспироза и дизентерии.

В свою очередь исполняющий обязанности первого заместителя министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача Украины Анатолий ПОНОМАРЕНКО отметил, что на сегодня инкубационный период некоторых инфекционных заболеваний еще не закончился. По его словам, это касается, в частности, гепатита А и брюшного тифа, которые могут проявиться в конце августа – начале сентября.

В.ЮРЧЕНКО также сообщил, что в пострадавших областях продолжается мониторинг санитарно-эпидемической ситуации, усилен надзор за объектами повышенного эпидемического риска, в частности, водопроводами и источниками децентрализованного водоснабжения населения, предприятиями пищевой промышленности, ресторанного хозяйства, торговли и мест отдыха и оздоровления населения.

Заместитель министра отметил, что введен усиленный режим дезинфекции воды из водопровода, а также ведется дезинфекция колодцев после откачивания воды.

В.ЮРЧЕНКО сообщил, что с 23 июля по 14 августа медицинскими работниками в шести областях, пострадавших от стихийного бедствия, осмотрены 506 тыс. людей, в том числе 94 тыс. детей. Чаще всего у людей заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистые и неврологические болезни.

Он также напомнил, что вследствие стихийного бедствия погибли 39 человек, в том числе 8 детей. В Ивано-Франковской области – 25 человек, из них 7 детей, в Черновицкий – 12, в том числе 1 ребенок и в Винницкой - два человека.