Морковь спасет от многих болезней

Выделяется морковь среди других овощей и повышенным содержанием солей калия, особенно необходимых при болезнях сердца, сосудов и почек.

Употребление моркови полезно при многих заболеваниях: инфаркте миокарда, стенокардии, атеросклерозе, калькулезном холецистите, почечнокаменной болезни, анемии, злокачественных опухолях, обменном полиартрите, расстройстве деятельности желудочно-кишечного тракта, снижении лактации, глистной инвазии (острицы), геморрое, катаре верхних дыхательных путей, стоматите.

В лечебном питании при целом ряде заболеваний отдается предпочтение натуральному продукту - корнеплодам или свежему морковному соку. Морковь широко применяется для лечения и профилактики недостатка витамина А, который проявляется в первую очередь снижением остроты зрения, а также при запорах, нарушениях минерального обмена.

Противопоказания. Морковь не рекомендуется употреблять при воспалении тонкой кишки, обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Лечение насморка: морковный сок капать в нос 8-10-12 раз в день. При насморке в народной медицине широко применяется и смесь: свежеприготовленный морковный сок и растительное масло (1:1) плюс несколько капель чесночного сока смешивают и закапывают в нос несколько раз в день.

Хорошо зарекомендовала себя смесь морковного сока с медом. Ее применяют для полоскания горла при ангине, предварительно разбавив кипяченой водой. Из морковного сока с сахаром варят сиропы, которые хорошо помогают при болезнях горла. Несколько корнеплодов моркови натереть на терке или

пропустить через мясорубку, отжать сок. Свежий сок перед употреблением смешать с медом или сахаром по вкусу. Принимать по 1 столовой ложке 4-5 раз в день при неприятных ощущениях в горле и охриплости голоса.

Для лечения кашля, улучшения отхождения мокроты при бронхитах, ларингитах, трахеитах, пневмонии народная медицина рекомендует применять свежевыжатый сок моркови с молоком (1:1) по 1 столовой ложке 5-6 раз в день или пополам с медом по 1 чайной ложке 5-6 раз в день. Эти смеси особо часто применяются в детской практике.

Морковный сок используют для полоскания рта при воспалении десен, стоматите.

При инфаркте миокарда с первых дней назначают морковный сок (как источник каротина) по 100 мл 2-3 раза в день.

Мужчинам при половом бессилии также полезно пить морковный сок с медом: 1 столовая ложка до еды 3-4 раза в день и принимать семена, растертые в порошок: по 1 г 3 раза в день.

Чтобы снизить кислотность желудочного сока, необходимо нарезать 2 средние моркови, залить 3 стаканами воды и кипятить до тех пор, пока не останется 1,5 стакана жидкости. Остудить, этим отваром залить 1 чайную ложку сырого льняного семени. Пить 3 раза в день за 30 минут до еды.

2 столовые ложки семян моркови бросить в 300 мл кипятка. Настаивать 12 часов. Принимать горячим 3 раза в день при вздутии живота (метеоризм).

Морковный сок или морковь, протертая с яблоками и медом, должна быть в ежедневном рационе при любых гепатитах.

Сок моркови, свеклы (выдержать 1-2 часа перед употреблением) и огурца в соотношении 4:1:4, можно использовать при заболеваниях печени, желчного пузыря и предстательной железы.

Для профилактики и лечения ожирения, рекомендуется есть морковь с салатной капустой и клюквой, так как в них содержится много йода.

1 столовую ложку мелкодробленой высушенной моркови залить 300 мл крутого кипятка и томить в термосе 6-8 часов. Процедить. Принимать по 100 мл 3 раза в день за 1 час до еды при почечнокаменной болезни.

Сок моркови, сок хрена, мед - по 1 стакану, сок 1 лимона. Тщательно перемешать деревянной лопаточкой в эмалированной посуде и слить в стеклянную тару. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 1 час до еды и через 2-3 часа после еды при гипертонической болезни.

Важно помнить, что для того, чтобы каротин усваивался полностью, есть морковь или пить ее сок нужно вместе с маслом (лучше с кусочком сливочного, но можно и с растительным).

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