На оздоровление отправлены уже около 6 тысяч детей из районов наводнения

На санаторно-курортное лечение и оздоровление отправлено уже 5 тыс. 919 детей из пострадавших от наводнения регионов на западе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министр здравоохранения Украины Владимир ЮРЧЕНКО.

Он отметил, что на сегодня эта работа продолжается.

Согласно данным Минздрава, на такое оздоровление отправлены больше всего детей из Ивано-Франковской области – около 1,5 тыс., а также из Львовской области – около 1 тыс. 300, из Винницкой области – около 1 тыс., из Черновицкой – свыше 600 детей, Тернопольской – около 300, из Закарпатской – около 200 детей.

Как сообщалось, по данным Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, в шести областях, которые пострадали от стихийного бедствия, оздоровления требуют почти 14 тыс. детей.