Рак кожи зависит от культурной принадлежности

Для жителей Северной Америки и Кубы рак кожи представляет большую опасность, чем для обитателей любого другого региона планеты, утверждает исследование.

При его проведении учитывались не только данные медицинской статистики, но и отношение жителей различных регионов мира к солнечному загару.

Выяснилось, что культурные различия могут сыграть весьма важную роль в составлении рейтинга заболевания раком кожи по регионам. Например, известно, что многим жителям США и Канады свойственно стремление к хорошему загару, что не может не влиять на здоровье. Если многие североамериканцы продолжают считать, что загар - это часть здорового облика, то в таких азиатских странах, как Япония или Китай, загар зачастую выглядит неприемлемым с культурной точки зрения, поскольку считается скорей свойственным для бедных слоев населения.

При проведении исследования учитывались и такие факторы, как высота проживания, пигментация кожи, тип одежды, принятый в том или ином регионе, стандарты красоты и привычки, связанные с проведением отпуска, поскольку все это по раздельности и в совокупности влияет на возможность заболевания раком кожи. На основе всех этих факторов и данных Всемирной организации здравоохранения о количестве заболеваний, связанных с воздействием ультрафиолетового излучения, и был сделан вывод о том, что в США, Канаде и на Кубе люди в большей степени подвержены заболеванию раком кожи.

Как выяснилось, Австралия и Новая Зеландия также обладатели одного из самых высоких в мире показателей числа больных раком кожи. Опасности развития онкологического заболевания такого типа в этих странах подвержены один из каждых 24 мужчин и одна из каждых 34 женщин моложе 75 лет.

last24.info