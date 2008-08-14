Существует ли планка, выше которой не может прыгнуть человеческий организм? Где границы спортивных возможностей человека? Немецкие научные работники ищут ответа на эти вопросы.

Древним олимпийцам и не снились те спортивные рекорды, которые в настоящее время устанавливают современные атлеты. Лозунг «Быстрее, выше, сильнее!» побуждает их к новым и новым спортивным достижениям. Вот и на Олимпийских играх в Пекине уже побито достаточно много мировых рекордов.

В спортивном зале Института спортивных наук при Штутгартскому университете стоит ряд спортивных тренажеров, к которым подсоединении многочисленные проводки и датчики. Общий вид в чем-то напоминает стоматологический кабинет или комнату для пыток. Но в действительности все эти устройства, конечно, используются исключительно на благо человечества. С их помощью ученые измеряют скорость, высоту, силу, энергию тех или других спортивных действий.

Впоследствии из всех этих измерений они составляют своего рода схему тела спортсмена. За ней можно определить, насколько хорошо тренирован атлет и какие мускулы ему еще стоит подкачать. Особенно важным это становится в случае в процессе реабилитации в результате травм, когда спортсмена необходимо как можно быстрее вернуть в наилучшую форму.

Однако даже невзирая на большое количество такой информации научные работники пока не могут с точностью определить абсолютную максимально допустимую нагрузку, рассказывает один из исследователей, профессор биомеханики Штутгартського Университета Вилфрид Альт:

«Нет, так просто не удается установить границу, к которой могут доходить спортсмены. Конечно, существуют абсолютные границы, выше которых не могут прыгнуть даже самые выдающиеся спортсмены. Например, забег на 100 метров быстрее, чем за 9 или 8 секунд – независимо от того, насколько человечество разовьется в физическом плане – мы себе не можем представить еще на протяжении по меньшей мере следующих ста лет».

Шансы спортсменов установить новый мировой рекорд все падают. Это видно даже по тому, что на протяжении последнего времени выросли не только случаи использования допинга, но и вполне легальное употребление обезболивающих средств, к которым вынуждены прибегать спортсмены из-за перегрузки организма. Вместо этого наука о спорте хочет каждого спортсмена привести к личным рекордам здоровым.

«Важно, чтобы приоритетом были не только мнимые рекорды, но в первую очередь здоровое физическое развитие, то есть чтобы ни одна функциональная система организма не истощалась сверх нормы. Это есть, собственно, нашей целью: совместить рост достижений с сохранением здоровья организма».

Еще один интересный момент, на который указал профессор Альт, - это что тело и психику в спорте нельзя разделять:

«Даже подбадривание имеет большое значение. Существуют даже отдельные исследования на эту тему. Поражает, насколько важную роль здесь играет психология», - рассказывает профессор.

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