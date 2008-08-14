Украинский медицинский союз собирает данные о пострадавших от стихии медработниках

Украинский медицинский союз (УМС) открыл “горячую линию” для сбора данных о медицинских работниках западных регионов Украины, которые пострадали от стихийного бедствия.

Как сообщили УНИАН в УМС, обращаться можно по телефону: 8-800-501-00-30. Звонки по Украине из стационарных телефонов бесплатные.

По оперативным данным, поступившим в УМС, от стихийного бедствия в западных регионах пострадали 2 тысячи 011 медицинских работников. Из них в Винницкой области – 69, в Закарпатской – 36, во Львовской – 259, в Черновицкой – 34, в Тернопольской – 57, в Ивано-Франковской области – 1556 медицинских работников.

УМС продолжает формировать списки потерпевших от стихийного бедствия медиков, которые, по решению Союза, получают прямую адресную помощь в размере 1000 грн.

УМС выражает благодарность начальникам областных управлений здравоохранения, главным врачам районных больниц, председателям обкомов профсоюза медицинских работников областей, которые находятся в зоне стихийного бедствия, за оперативно предоставленные списки пострадавших медицинских работников.