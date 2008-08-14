Эксперты: до 2010 года от двух до трех с половиной процентов трудоспособного населения страны будет поражено ВИЧ-инфекцией

Быстрое распространение эпидемии среди молодежи будет иметь серьезные следствия для экономики страны, предупреждает советник Мирового банка в Украине по вопросам ВИЧ/СПИДа Игорь Олийник: «Эпидемия ВИЧ/СПИДа, если она будет развиваться по пессимистическому сценарию, может привести к потере до шести процентов внутреннего валового продукта, до двух процентов рабочей силы, то есть – до двух процентов благосостояния украинцев. Потому что эта эпидемия поражает наиболее активный сектор в обществе – молодых людей».

Молодежь должна осознать угрозу

Общество

Если посмотреть на тех, кто болеет СПИДом – это в первую очередь мужчины работоспособного возраста. Все больше инфицированных и среди молодых женщин, которые рожают детей. Таким образом, демографический кризис углубляется. Если не принять решительных мер, то до 2014 года из-за СПИДа населения Украины сократится дополнительно на полмиллиона человек».

Нужна реформа

Для того, аби забезпечити краще медичне обслуговування, але також дещо полегшити соціальний тягар працюючого населення, систему охорони здоров’я та соціального забезпечення потрібно негайно реформувати, наголошує Ігор Олійник. За його словами, позитивним прикладом може слугувати сусідня Молдова. Попри те, що ця країна є значно біднішою за Україну, вже декілька років тому Кишиневу вдалося взяти епідемію ВІЛ/СНІД під контроль. Ефективність системи медичного забезпечення було підвищено насамперед завдяки запровадженню системи соціального страхування, якої в Україні досі немає

Для того, чтобы обеспечить лучшее медицинское обслуживание, а также облегчить социальный груз работающего населения, систему здравоохранения и социального обеспечения нужно немедленно реформировать, отмечает Игорь Олийник. По его словам, позитивным примером может служить соседняя Молдова. Невзирая на то, что эта страна является значительно беднее Украины, уже несколько лет тому назад Кишиневу удалось взять эпидемию ВИЧ/СПИДа под контроль.

Эффективность системы медицинского обеспечения была повышена в первую очередь благодаря внедрению системы социального страхования, которой в Украине до сих пор нет

dw-world