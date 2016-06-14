Обязательное распределение выпускников медуниверситетов это дискриминация - Гриневич

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании с ректорами вузов сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Представители медицинских вузов пожаловались Гриневич на то, что распределение выпускников-бюджетников, согласно которому они обязуются 3 года отработать на определенном месте работы, осталось только для медиков. По их убеждению, это является дискриминацией.

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Гриневич согласилась, что такая норма является дискриминационной, и добавила, что существует законопроект об отмене этой нормы.

В то же время она подчеркнула, что отменить распределение для выпускников медицинских вузов можно только параллельно с введением мотивации для молодых медиков в виде надбавок к зарплатам, предоставления бесплатного жилья для того, чтобы не сложилась ситуация, когда в деревне не будут кому работать на врачебных должностях.