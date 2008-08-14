Хмельниччина: 21 человек госпитализирован после свадьбы

В Хмельницкой области в инфекционное отделение Новоушицкой центральной районной больницы с предварительным диагнозом “острый гастроэнтероколит” госпитализирован 21 человек, в том числе 9 детей, которые находились 10 августа на свадьбе в с. Капустяны и потребляли еду домашнего приготовления.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего на свадьбе находилось около 100 человек.

По состоянию на 7.00 четверга госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии. Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий