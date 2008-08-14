Спорт полезен не только для тела

Недавно проведенные исследования показали, что регулярные физические упражнения не только укрепляют мышцы, но и благоприятно сказываются на работе мозга. А если правильно подобрать сбалансированную диету, то можно предостеречь себя и от психологических расстройств.

Занимающиеся спортом люди лучше запоминают информацию, быстрее учат новый материал, легче концентрируются на важном. Они не склонны к депрессиям, и кризис среднего возраста, как правило, обходит их стороной. Кроме того, процесс выздоровления у них проходит гораздо быстрее.

Почему часовые занятия на беговой дорожке воздействуют на работу мозга?

Все просто. Упражнения, как и голод, это стресс. А иногда, по словам профессора Фернандо Гомес-Пинилла из университета Калифорнии (Лос-Анжелес), стресс бывает полезен.

Защита мозга

Занимаясь аэробикой, вы очень быстро сжигаете калории. Когда энергия оказывается на исходе, организм начинает сохранять и защищать наиболее важный орган, который тоже требует энергию, т.е. мозг.

Когда клеткам не хватает энергии, они умирают. Именно поэтому весь ваш организм в случае сильных физических нагрузок защищает мозг.

Директор Ирвинского отделения Института старения мозга Карл Котмен говорит, что физические нагрузки помимо защиты мозга еще и улучшают его работу. Природа – это такая сложная и продуманная система, в который предусмотрено все, чтобы обеспечить выживание человеку.

Почему это работает

Когда мы меняем позицию тела, в мозг поступает информация о положении разных частей тела. Если встать и побежать, то частота импульсов, поступающих в мозг, увеличится (согнутое колено, выпрямленное, опять согнутое и т.д.). Если увеличить нагрузку, то между импульсами совсем не останется времени. Тогда мозг начнет вырабатывать вещества, которые называются факторами роста.

Факторы роста стимулируют работу клеток. Рождаются новые клетки, а старые лучше развиваются и формируют более прочные связи друг с другом. Становится возможен более быстрый доступ к глюкозе и другим питательным веществам благодаря улучшенной работе кровеносных сосудов. Все это благоприятно сказывается на нашей способности думать, учить и запоминать.

Для того, чтобы постоянно воздействовать на работу мозга, не требуются невероятные физические нагрузки. И тяжести поднимать совсем необязательно. Главное – двигаться. Достаточно 1,5 часа упражнений в день. Вперед!

newsland.ru