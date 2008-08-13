Состоится пресс-конференция Василия Князевича

Касательно нормализации эпидемиологической ситуации в зоне стихийного бедствия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, 14 августа в 12.00, в помещении Пресс-центра КМУ состоится пресс-конференция Министра здравоохранения Украины Василия Князевича. Тема пресс-конференции: "Мероприятия Минздрава по предотвращению распространения инфекционных заболеваний и нормализации эпидемиологической ситуации в зоне стихийного бедствия: состояние, перспективы, убытки". Вход к дому Правительства - с улицы Грушевского, 12/2, І подъезд, 7 этаж. Аккредитация за телефоном 253 02 25, 253 69 75 (до 10:30, 14 августа).

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