Состоится пресс-конференция Василия Князевича
15:25, 13 августа 2008Страна
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Касательно нормализации эпидемиологической ситуации в зоне стихийного бедствия
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, 14 августа в 12.00, в помещении Пресс-центра КМУ состоится пресс-конференция Министра здравоохранения Украины Василия Князевича.
Тема пресс-конференции:
"Мероприятия Минздрава по предотвращению распространения инфекционных заболеваний и нормализации эпидемиологической ситуации в зоне стихийного бедствия: состояние, перспективы, убытки".
Вход к дому Правительства - с улицы Грушевского, 12/2, І подъезд, 7 этаж.
Аккредитация за телефоном 253 02 25, 253 69 75 (до 10:30, 14 августа).
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