Чтобы ребенок не боялся врачей

Пожалуй, каждый взрослый человек хоть раз в жизни водил к врачу ребенка и, ожидая своей очереди на процедуру, многие родители становились свидетелями детской истерики: какой-то мальчик плачет и вопит у кабинета забора крови, какая-то девочка не переставая хнычет и тащит маму прочь от кабинета участкового терапевта, остальные дети боязливо жмутся к родительским коленям и бросают опасливые взгляды по сторонам.

Малыша осматривают чужие люди: раздевают, касаются непонятными инструментами, заглядывают в рот, больно прижимая язык — есть от чего испугаться! Если же ребенок болен, количество процедур многократно возрастает: запреты, горькие лекарства, бесконечные полоскания горла, уколы, прогревания, массажи… От перенесенных стрессов неприязнь и страх к людям в белых халатах могут закрепиться у детей на всю жизнь.

Как же помочь ребенку преодолеть страхи и сделать так, чтобы после выхода из медкабинета у него на лице была улыбка?

Играем в больницу. В игре легче всего дать правильный алгоритм поведения, заранее подготовить приятную встречу крохи с медициной. Купите игрушечный набор врача и «пригласите на прием» кукол и мишек. Проводите «прием» по всем правилам: поздоровайтесь, познакомьтесь. Потом начинайте выслушивать, осматривать, мерить температуру и выписывать рецепты. Меняйтесь ролями с ребенком: сейчас вы пациент, а он врач, потом вы врач, а дочка — мама куклы, которой нужно сделать укол, и т.д. Играйте честно, входите в роль, иначе ребенок почувствует фальшь и игра не принесет пользы.

Берем с собой игрушки. Примерно с двух лет дети уже способны рассказать о своих переживаниях, и родителям надо научиться внимательно их слушать. Попадая в светлый кабинет, глядя на белый халат врача, дети оказываются лишенными эмоций: белый цвет по гамме — холодный и нейтральный, и уже это расстраивает ребенка. Поэтому кабинет терапевта должен быть наполнен яркими теплыми красками. Возьмите с собой несколько игрушек, усадите их на кушетку рядом с малышом и ему станет намного комфортнее. Любимая игрушка выполнит функции идеального друга и поможет развеять все страхи.

Не теряем контакт. Старайтесь не оставлять ребенка в кабинете один на один с посторонними людьми даже на несколько минут: если надо отлучиться в регистратуру или соседний кабинет, идите туда вместе. Во время приема держите детку за руку или плечо, улыбайтесь. Малыш должен ежесекундно ощущать вашу поддержку, слышать ласковый родительский голос и спокойные доброжелательные интонации.

Больше подарков. Оставив малыша на минуту перед кабинетом, попросите врача в конце осмотра вручить пациенту подарок. Конечно, вы знаете, что порадует вашего сына или дочку, и именно это и оставите врачу, который позже достанет неожиданный сюрприз из ящика стола. Небольшая игрушка, вкусная конфета, загадочная шкатулочка, цветной шарик закрепят в сознании ребенка, что врач добрый и бояться его не надо. В следующий раз напомните, что врач дает подарки, и визит в поликлинику станет желаннее. Можно вместе с крохой подготовить небольшой подарок и для врача: нарисовать рисунок или сделать аппликацию. Ваш подарок вручайте в начале осмотра, тогда положительные эмоции обеспечены всем.

Ничего, кроме правды. Если вы знаете, что процедура будет болезненной и неприятной, скажите об этом. Не уверяйте, что больно и страшно не будет. Иначе после испытанного неожиданного дискомфорта ребенок обвинит во всем врача. Ведь в детском понимании родители не могут быть плохими и, вероятно, они сами не знали, на что обрекали любимое чадо, отправляя на укол. Если же обман будет повторяться, страхи закрепятся. Еще хуже, если малыш решит, что обманывать можно и это норма в отношениях между людьми, тогда позже и он начнет обманывать вас, и касаться это будет уже не только медицины.

Хвалим в присутствии других. Сын даже не пикнул, когда сдавал кровь? Дочка мужественно вытерпела укол? Не забудьте несколько раз похвалить детку. Повторите похвалу вечером в присутствии бабушки и дедушки, расскажите об этом в детском саду. Лучше сделать это как бы случайно, но чтобы ребенок непременно слышал, как вы им гордитесь. Такая похвала приведет к желанию в следующий раз вести себя еще лучше.

Правильно мотивируем. Объясняйте цели вашего похода к врачу и лечения в целом. Мы делаем это, чтобы не было больно, чтобы быть здоровым. Мы должны пить лекарства (лечь в больницу, полоскать горло…), чтобы потом не делать уколы. Если объяснить ребенку необходимость лечения, а не оставлять его в неизвестности, психологическая травма от болезни будет намного меньше.

Что если...

...перед кабинетом ребенок впадает в ступор

Иногда, несмотря на все приготовления, перед самой дверью врача ребенок наотрез отказывается заходить на прием, взрослому стоит поменяться с ним ролями. Сказать: «Тогда иду я!» И пройти честно весь осмотр, на глазах запуганного чада, сохраняя хорошее настроение. В конце импровизированного спектакля весело предложить: «Теперь давай ты!» Обычно срабатывает.

...сформирован негатив

Если у ребенка школьного возраста сформировалось стойкое неприятие какого-либо врача или медицины в целом, необходимо разобраться в причинах явления. Чтобы конкретизировать страхи стоит сходить на консультацию детского психолога. Специалист протестирует ребенка и даст конкретные советы по исправлению ситуации.

...ребенка необходимо положить в больницу

Надо спокойно сообщить ему об этом, скрывая собственные чувства, объяснить необходимость и важность события. Попытаться найти в пребывании в больнице положительные стороны. Если ребенок общительный, скажите, что там он непременно найдет новых друзей. Если нет — постарайтесь обеспечить его тем, что он любит. Музыка, книги, рисование могут скрасить период лечения. Посещая ребенка, помните, что визит должен длиться час-полтора (именно столько времени нужно для адаптации) и встреча принесет пользу, а короткие визиты только расстраивают.

Разговаривая с малышом по мобильному телефону, не спрашивайте: «Как дела?», а задавайте вопросы, помогающие найти позитивные эмоции: «Как ты устроился? С кем познакомился? Что видно из окна палаты?» В процессе общения ребенок успокоится и поймет, что все не так уж плохо.

segodnya.ua