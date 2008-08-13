Людям грозит пандемия «птичьего гриппа»?

Группа американских ученых из Института исследований детских болезней Св.Юдифи университета штата Мэриленд пришла к выводу, что человечеству грозит пандемия птичьего гриппа – нового вируса штамма под номером H9N2.

«Результаты наших исследований показали, что развитие и способность распространяться вируса штамма H9N2 у домашней птицы может представлять серьезную угрозу для здоровья человека», - говорится в статье, опубликованной в американских научных СМИ.

При этом большинство специалистов по вирусным заболеваниям соглашаются, что пандемия (глобальная смертельная эпидемия) такого рода вирусов рано или поздно неизбежна.

Пока же медики спорят, какой именно из штаммов «птичьего вируса» окажется причиной «новой моровой язвы». Безусловным лидером по сей день остается вирус штамма H5N1, с 2003 года унесший, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), жизни 243 человек.

Вирус штамма H9N2 встречается в основном у птиц, однако зафиксированы случаи заболевания у свиней и других животных в Европе и Азии. Кроме того, от домашней птицы в Гонконге этим вирусом заразились 4 девочки, однако они легко перенесли заболевание, протекавшее с симптомами обычного гриппа.

Известно, что лишь небольшая мутация вируса способна привести к тому, что он получит способность передаваться от человека к человеку.

Ученые Мэрилендского университета решили выяснить, насколько H9N2 способен к подобной мутации. В качестве опытного материала они использовали хорьков, поскольку животные имеют биологическую структуру, более схожую с человеком, нежели птицы.

В результате эксперимента выяснилось, что лишь небольшая мутация делает H9N2 патогенным и увеличивает вероятность летального исхода. Кроме того, в результате данной мутации вирус проще передается от одного хорька к другому.

Ученые скрестили вирус штамма H9N2 с вирусом H3N2 - обычным гриппом, которым люди страдают в межсезонье при неблагоприятных погодных условиях. Медики полагают, что если скрещивание возможно в лабораторных условиях, то и в природе такая мутация не исключена. Это значит, что смертельно опасный вирус теоретически может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем или по воздуху.

По данным ВОЗ, существует несколько сотен разновидностей птичьего гриппа, но лишь четыре штамма: H5N1, H7N3, H7N7, и H9N2 – способны передаваться человеку.

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