Придя домой, помойте руки и краны

На коже рук мы можем принести в дом любую инфекцию, которая тут же норовит оккупировать всю квартиру.

— Причем загрязнить ею буквально все, что находится вокруг: мебель, холодильник, столовую посуду, краны, выключатели, — предупреждает эпидемиолог облСЭС Людмила Комарова. — В основном это группа острых кишечных инфекций, которые могут через загрязненные предметы или продукты попасть от одного человека к другому — вирусный гепатит А, дизентерия, сальмонеллез, гастроэнтероколиты.

Ванная — одна из самых «горячих» инфекционных точек на карте квартиры: не само помещение, а краны и ручки, за которые берутся руками и после улицы, и после пользования туалетом. Поэтому после того как мы помыли руки, нужно обязательно обработать и ту часть крана, к которой прикасались. В последнее время появились краны-рычаги, которые можно открывать едва прикасаясь к ним — лишь движением руки вправо-влево. Они меньше загрязняются, а, кроме того, их легче мыть, говорит Людмила Комарова.

От возбудителей инфекций избавиться несложно: нужно вооружиться мочалкой и хорошенько промыть с моющим средством поверхности, которые могут быть загрязнены.

И еще. Заходя в квартиру, нужно первым делом помыть руки, а уж потом хвататься за выключатели, кухонную утварь. Все начинается с соблюдения элементарных правил личной гигиены и культуры человека, говорит Людмила Комарова. Инфекции действуют по принципу «передай другому».

Поэтому если вы не пренебрегли гигиеническими правилами и хорошенько помыли руки — можете гордиться: ура, с хворью вы справились. Причем в глобальном смысле: эпидемиологическая цепочка прервется именно на вас.

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