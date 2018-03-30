Почему в Украине используют запрещенные лекарства?

Ежегодно в мире изготавливается около 700 миллионов упаковок самых разных лекарственных препаратов. Пересекая украинскую границу, лекарства, в соответствии с нашим законом «Про лікарські засоби», проходят контроль Государственного фармакологического центра МОЗ Украины. Он и подтверждает их безопасность и соответствие международным стандартам. Но по критериям ВООЗ, необходимо около пятнадцати лет, чтобы в условиях массового производства и использования медикаментов получить максимально правдивую картину о возможных побочных эффектах.

От высокой температуры до токсического гепатита

Итак, около семи лет назад в аптечной сети появились лекарства, главное действующее вещество которых – нимесулид. Это неселективный нестероидный препарат. С самого начала нимесулид считался эффективным жаропонижающим, обезболивающим, противовоспалительным препаратом, который, по своим характеристикам, был лучше парацетамола или ибупрофена. Довольно часто препараты на основе нимесулида (в особенности – «Найз») использовались для борьбы с повышенной температурой тела при инфекционных заболеваниях (ОРВИ) даже у новорожденных детей.

Стоить заметить, что в США лекарства на основе нимесулида не прошли лицензирования, в Европе их выписывают детям старше 12 лет (нимесулид доступен в Австрии, Бельгии, Болгарии, Франции и других европейских странах). И вот теперь, после 7 лет существования на рынке Украины, нимесулид попал под прицел и у нас. В итоге, его днем с огнем не сыщешь в аптеках.

Однако сравнительно недавно аптеки получили официальное уведомление, в котором говорилось о том, что медицинские препараты, в составе которых есть нимесулид, все-таки вернутся на прилавки аптек. Но лишь после внесения в инструкции предупреждения о том, что препарат невозможно использовать в качестве жаропонижающего средства при признаках вирусных инфекций, также о том, что его опасно давать детям до 12 лет.

Каковы же причины? По последней информации о гепатотоксичности нимесулида, он поражает печень и вызывает токсический гепатит. Его категорически запретили прописывать маленьким детям. На чью же оплошность можно списать продажу препарата в аптеках, доверие к нему со стороны родителей и назначение педиатрами? Однако сегодня расклад иной: лекарства на основе нимесулида хотя и помогают при высокой температуре, считаются препаратами «замедленного действия», негативно влияющими на печень постепенно, а плачевные последствия могут проявиться через несколько лет.

«Да, мы использовали нимесулиды в нашей практике, – говорит Анна Лучник, педиатр. – Конечно, сначала назначали более «легкие» препараты и уже после, если те не помогали, – «Найз». Ошибочно мнение, что педиатрам лишь бы ребенка побольше лекарствами напичкать. Нет, если мы видим, что организм ребеночка борется с инфекцией самостоятельно и довольно успешно, что надо лишь слегка подтолкнуть, поддержать его – советуем родителям легкие препараты, к примеру, гомеопатические свечи «Вибуркол». Ну, а что касается «Найза», нареканий на него не было, осложнений не наблюдалось. Впрочем, мы всегда предупреждали родителей, что пить «Найз» курсами не следует. Это средство хорошо понижает температуру тела, то есть, борется со следствием инфекции, а не с ее причиной».

«Информацию о побочных эффектах, вреде нимесулида и вызванные этим ограничения можно расценить как ловкий ход производителей других нестероидных противовоспалительных препаратов, ведь война фармацевтических корпораций – это реальность, – делится мыслями Светлана Залавская, педиатр. – Поймите, нет, да и быть не может лекарственных средств без побочных действий и противопоказаний. Безопасность препаратов определяется их отдачей – эффективностью в лечебном процессе, соотношением эффективных доз и доз, которые могут вызвать побочные влияния. Ну, а если говорить о вреде «Найза», то нельзя не вспомнить о том, что анальгин, аспирин – тоже небезопасны. А парацетамол, хоть и считается наиболее щадящим, часто недостаточно эффективен. Заметьте, любой продукт, я не говорю сейчас о лекарствах, становится опасным, если употребить его в огромных количествах. Конечно, если давать малышам «Найз» по поводу и без него, при малейшем поднятии температуры, ничего хорошего в итоге не выйдет. Впрочем, закон – есть закон, придется отказаться от нимесулидов как действенных жаропонижающих в лечении детей».

Нимесулид только один из многих

Говорят, в Древней Греции за назначение препарата, обладавшего свойствами яда, врачи лишались рук. Но ведь лекарств, которые совершенно не вредят организму человека, не существует. Не зря «фармакон» в переводе с древнегреческого означает «лекарство-яд». Но часто мы относимся к лекарствам, как к панацее, забывая о потенциальной угрозе, исходящей от них.

А ведь случай с нимесулидом – далеко не первый. Более того, в наших аптеках до сих пор можно купить опасные лекарства.

Наверняка, многим известна история с анальгином. Анальгин (метамизол натрия) – производное пиразолона с анальгетическим, жаропонижающим, противовоспалительным эффектом. Кстати говоря, название «анальгин» означает «отсутствие боли». Воистину! В том, как анальгин обезболивает, убедилось не одно поколение живущих в нашей стране. Но ВООЗ давно вынесла иной вердикт – применение анальгина (а также – спазмалгона, темпалгина, пенталгина) должно быть жестко ограничено. В 40 странах мира препараты на основе метамизола натрия вообще запрещены, причем уже давно. В Австралии и Великобритании – еще с 1965 года! Причина весьма серьезна – возможность поражения системы кроветворения (уменьшение числа лейкоцитов или гранулоцитов в крови). Нужно ли упоминать о том, что в нашей стране не отказались от применения анальгина?

Известно, что анальгин, наряду с димедролом и папаверином входит в состав смеси Кушелевского – жаропонижающего, обезболивающего средства. И медработники скорой помощи уверены: когда не помогает ни парацетамол, ни другие жаропонижающие, применение анальгина оправдано.

Доказано, что применение аспирина у детей с вирусными заболеваниями угрожает возникновением синдрома Рейе (осложнение, которое в 50% случаев приводит к летальному исходу). Но и это еще не все – подтверждено то, что ацетилсалициловая кислота при приеме детьми может привести к поражениям слизистой оболочки желудка.

Амидопирин был запрещен в странах СНГ (побочные действия, как у анальгина), но при этом, в некоторых аптеках у нас можно купить детские свечи с амидопирином.

Не так безобиден, как принято считать, и парацетамол. Исследования показали, что этот препарат (кстати, парацетамол противопоказан при многих заболеваниях печени и почек) может стать причиной фульминантного гепатита. В Англии парацетамол является причиной 52% случаев этого опасного заболевания, в Испании – 42%.

А разрекламированный не так давно «Нурофен»? В его основе – ибупрофен, который нередко вызывает поражение печени.

«Не раз и не два случалось так, что препарат был выведен на рынок, им начинали пользоваться, а потом оказывалось, что это опасно, – продолжает Анна Лучник. – Вспоминается гемодез – солевой раствор для внутривенного введения, который часто использовали для лечения больных. Его применяли для дезинтоксикации организма при токсических формах острых желудочно-кишечных болезней, сальмонеллезе, других заболеваниях. Противопоказаний было немного, а позднее экспертная группа, в которую вошли ведущие фармакологи, установила, что сам гемодез токсичен, он может стать причиной тяжелых иммунных расстройств. Проблемой является также то, что многие лекарства у нас отпускаются без рецептов, а это приводит к самолечению. Представляете, около двух третей больных назначают себе лекарственные препараты сами! При этом некоторые не считают нужным даже дочитать до конца инструкцию. А на противопоказания и побочные эффекты вообще обращают мало внимания».

Доступность вредит

В аптеках действительно можно приобрести практически все. Пусть и запрещено продавать препарат безрецептурно – ну и что, все равно его продать могут. Таковы условия рынка.

«Многое зависит от того, кто в аптеке работает, насколько этот человек образован, грамотен, - рассказывает провизор Любовь Ставицкая. – Главное правило, которым должны руководствоваться фармацевты, провизоры – назначение врача. К сожалению, у нас часто бывает по-другому – и советуют, и «прописывают», и уговаривают купить то или иное средство работники аптек. А о том, подойдет ли это человеку, даже не думают. Еще важно качество лекарств, ведь не все аптеки работают с надежными поставщиками, некоторые выбирают препараты подешевле. Это тоже в результате сказывается на здоровье людей. Как бы не пришлось лечить последствия такого самоаптечного лечения».

Но что делать? Как лечиться? Использовать бабушкины средства? Приблизительно это советуют американские врачи-педиатры. Мол, нечего, как только у ребенка появился насморк, сразу же в аптеку бежать. Лучше вспомнить о теплом питье, шерстяных носочках, луке-чесноке, при высокой температуре – обтираниях водой с уксусом и клизме с прохладной водой. Но будем честны, неужели кто-то из нас вспомнит об этом немалом арсенале, когда видит, как малыш «горит», кода у ребенка держится температура 40, и сбить ее невозможно? Тут уже забываешь о возможных рисках и соглашаешься на что угодно – лишь бы подействовало. Да поскорее!

«При инфекционном заболевании у ребенка родителям стоит в первую очередь использовать противовирусные препараты, – советует педиатр Светлана Залавская. – Они борются с самой инфекцией, а не с ее следствием – высокой температурой. Это и «Амизон», который, кстати, негепатотоксичен, и «Арбидол», и «Анаферон». Хорошо помогают и гомеопатические препараты – свечи «Вибуркол», «Афлубин», «Энгистол», «Грипп-Хель», «Ангин-Хель». А если приходится использовать жаропонижающие на основе того же парацетамола («Панадол»), помните, что эти средства ни в коем случае не назначаются «курсом» с целью предотвращения подъема температуры. Кроме того, важно не ошибиться с дозировкой. Ведь действие лекарственных препаратов на детский организм имеет свою специфику. Лекарства быстрее всасываются, и при этом процессы обезвреживания лекарственных средств недостаточно активны. Лучшее же лечение, как известно, профилактика. Кроме того, вирусную инфекцию легче «поймать и обезвредить» в самом начале. Так что родители, будьте внимательны к состоянию своего ребенка. Возможно, тогда и прибегать к сильнодействующим средствам не придется».

Вот и получается, ответственность за здоровье малыша – не на МОЗ Украины, не на фармацевтических компаниях, не на врачах и аптеках, а на родителях. Потому что сегодня невозможно слепо следовать советам людей в белых халатах. К сожалению, безграничное доверие врачам, выписываемым ими лекарствам – в прошлом.

Евгения Устинова

glavred.info