Состояние пляжей Украины

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Украины, всего в текущем оздоровительном сезоне должно действовать 1007 пляжей и рекреационных зон в Автономной Республике Крым, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях, г. Севастополе, которые имеют выход к морскому побережью, из них 881 морской (87,5 %) и 126 речных, в том числе и в г. Киеве на г. Днепр.

Насегодне работает 713 (70,7 %) пляжей - 671 на морском и 42 на речном побережье. На этот период закрыто специалистами госсанэпидслужбы 20 пляжей (2,0 %) в АР Крым, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях, г. Севастополе. Остальные пляжи на сегодняшний день остаются закрытыми из-за неподготовленности к сезону из-за разных причин - в АР Крым, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях - 276 пляжей (27,4 %), из них 203 морских (73,6 %). Неоткрытие пляжей в этом оздоровительном сезоне связано, как с несоответствием санитарно-гигиеническим требованиям, так и санитарно-техническим состоянием самих объектов, микробным загрязнением морской и речной воды.

Проводится постоянный лабораторный контроль за качеством морской и речной воды. За отчетный период исследовано 488 проб воды, из них 307 (62,9 %) проба морской и 181 - речной. При этом 5,1 % (25) проб воды, которые были исследованы, не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) и тому подобное. Наибольшее количество несоответствующих проб на этой неделе приходится на морскую воду - 5,9 % из 307 исследованных проб (речная вода - 3,9 % из 181).

В регионах ситуация на пляжах складывается таким образом:

В Автономной Республике Крым всего насчитывается 379 пляжей. Работал 351 пляж (92,6 %), остаются закрытыми 3 пляжа в г. Ялте (городские "Солнечный", "Ливадия", санаторию "Золотой пляж") через несоответствие санитарно-техническому состоянию. Остальные - не открытые и не имеющие разрешительных документов. На этот период исследовано 134 пробы морской воды. Отклонение от стандарта на этой неделе обнаружено в 4 пробах морской воды индекс ЛКП в г. Евпатории (до 4 тыс.). Запрещено купание, находятся под надзором санэпидслужбы.

Относительно пляжей и рекреационных зон, на которые повлияло стихийное бедствие, которое произошло 11 ноября 2007 года в акватории Черного и Азовского морей на Керченском побережье, - на данный момент пляжи в г. Керчи и Ленинском районе работают. Санэпидслужбой осуществляется мониторинг за наличием в морской воде нефтепродуктов, отбор проб воды проводится еженедельно в рекреационных зонах - на пляжах, местах купания, городской набережной. Во всех исследованных 11 пробах из 10-х контрольных точек концентрации нефтепродуктов не превышают нормативные показатели:

В Донецкой области на этот период работает 17 пляжей, из них 14 морских и 3 речных пляжей. Закрыто 1 морской пляж в г. Мариуполе в районе судоремонтного завода через несоответствие воды стандартам. Остальные - 71 пляж остается не открыты. Проведено исследование 42 пробы воды (18 - морской и 24 - речной). Отклонение от стандарта за отчетный период обнаружено в 8 пробах морской воды (сальмонела, Enterococci). Запрещено купание, находятся под надзором санэпидслужбы.

В Запорожской области из 329 пляжей (312 морских и 17 речных) за отчетный период работало 177 (53,8 %) пляжей, из них 164 морских. Закрыто 3 речных пляжа в г. Запорожье на г. Днепр ("Гребной канал", санаторию "Волна", санатория-профилактория "Джаз") через несоответствие воды стандартам. Остальные пляжи не открывались через неподготовленность к оздоровительному сезону, то есть 149 (45,3 %). Исследовано 54 пробы воды (29 морской и 25 речной). Отклонение от стандарта за отчетный период обнаружено в 4 пробах речной воды в г. Запорожье из пляжей и рекреационных зон на г. Днепр по индексу ЛКП (на территории района "Домаха": "Гребной канал" - 46 тыс., санаторию "Волна" - 46 тыс., санаторию-профилакторию "Джаз" - 46 тыс.). Запрещено купание, находятся под надзором санэпидслужби.

В Николаевской области всего под надзором держсанэпидслужбы находится 10 пляжей (6 морских и 4 речных). За отчетный период работало 7 пляжей, из них 6 морских - Коблево-Рыбаковска зона (Коблево-лиман, Коблево-море, Рибаковка, Луговое), г. Очаков на Днепро-Бугскому лимане. Закрыто 3 пляжа речных - пляжа "Стрелка" и "Прибой" в г. Николаеве, городской пляж в г. Первомайске (через несоответствие воды стандартам). Исследовано 13 проб воды (8 морской и 5 речной). Отклонение от стандарта обнаружено в 3 пробах речной воды с индексом ЛКП (городской пляж г. Первомайска - 240 тыс., пляж "Стрелка" в г. Николаеве - 24 тыс., пляж "Прибой" в г. Николаеве - 70 тыс.). Запрещено купание, находятся под надзором санэпидслужбы.

В Одесской области из 21 действующего пляжа за отчетный период работают 19 морских пляжей г. Одессы и приморских районов. Закрыт 1 морской пляж - в с. Приморское Килийского района и 1 лиманный пляж в г. Килии (через неподготовленность и несоответствие санитарно-техническому состоянию). Исследована 81 проба морской воды. Отклонений от стандарта не обнаружено.

В Херсонской области всего в этом сезоне под надзором госсанэпидслужбы находится 163 пляжа (145 морских и 18 речных). На это время работает 127 пляжей, то есть 77,9 %, из них 114 морских в Скадовском и Геническом районах. Закрыт 1 морской пляж в с. Хорли Каланчацкого района и 4 речных пляжа в смт. Бериславы, Горностаивцы, Цюрупинске через несоответствие санитарно-техническому состоянию. Исследовано 54 пробы воды (морской - 23, речной - 31). Отклонений от стандарта за отчетный период не обнаружено. Закрытые пляжи находятся под надзором санэпидслужбы.

В г. Севастополе состоянием на 11.08.2008 г. работали 3 пляжа. Закрыто 3 пляжа - "Песочный", "Парк Победы", "Солнечный" через антисанитарное состояние территории. Исследовано 14 проб морской воды, отклонения от стандарта обнаружено в 13 пробах морской воды по коли-фагам (300) на закрытых пляжах и на пляже "Хрустальный", где запрещено купание. Все пляжи находятся под надзором санепидслужбы.

В г. Киеве на этот период работали все 12 пляжей, которые расположены на р. Днепр, из 12 зарегистрированных. Однако до сих пор не имеют паспортов 9 пляжей. Было исследовано 96 проб речной воды. Отклонений от стандарта за отчетный период не обнаружено.