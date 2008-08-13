Осторожно грибы!

Украина относится к странам, в которой употребление дикорастущих грибов является традиционным. Но эта традиция таит в себе опасность отравления.

Наиболее частое отравление возникает вследствие потребления бледной поганки, хотя регистрируются случаи, связанные с употреблением таких видов, как рядовка тигровая, шампиньон желтокожий, строчки, гриб- зонтик кирпично-серо-красный, опенок ненастоящий и т.п.

Для того чтобы избежать отравления дикорастущими грибами!!!

1. Надежный способ избежать отравления грибами - отказаться от потребления дикорастущих грибов, как от продукта вообще, а потреблять искусственно выращенные шампиньоны, гливы, покупая в магазинах.

2. Если Вы не отказались от этого продукта, то безопаснее покупать грибы на стационарных рынках, где они проходят соответствующий контроль.

3. Если Вы все же отправились в лес, то обязательно учтите следующее:

никогда не собирайте грибы, которые не знаете;

если гриб вызывает хоть наименьшее сомнение, лучше не кладите его в корзину;

старайтесь искать и собирать губчатые грибы - „белые", „бабки", „моховики" и т.п. В наших широтах среди них наименьшее количество отравленных;

если Вы собрали грибы и принесли их домой, тщательно проверьте каждый гриб прежде чем начинать готовить блюдо или делать заготовки;

перед приготовлением блюд из грибов их необходимо тщательно промыть, а перед сушением обтереть влажной тканью;

не употребляйте сырые грибов;

перед приготовлением любого блюда грибы отварите грибы несколько раз в подсоленной воде (желательно не менее трех) на протяжении 10-15 минут;

готовые блюда из грибов необходимо сохранять на холоде, не больше 24 часов, в эмалированной посуде;

не давайте грибы маленьки детям;

никогда не применяйте „домашние" методы определения ядовитости грибов с использованием луковицы или серебряных ложек, они, кроме ошибок, ничего не дают.

Если уже случилась беда и вы чувствуете себя плохо или заметили нездоровые признаки у своих близких:

прежде всего промойте желудок водой с марганцем и сразу же вызывайте "скорую помощь"

даже несмотря на возможное временное облегчение Вашего состояния немедленно обратитесь к ближайшему лечебному учреждению.

Никакого самолечения! Потому что, чем больше токсинов попадет в кровь, тем более тяжелым будет течение отравления.

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