Прокуратура требует утилизировать некачественную продукцию в Киеве

Прокуратура города Киева внесла представление Главному государственному санитарному врачу города Киева и Главному управлению ветеринарной медицины города Киева с требованием принять все предусмотренные законом меры для соблюдения процедуры утилизации некачественной и опасной продукции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры столицы, была проведена проверка соблюдения законодательства во время изъятия из оборота, переработки, утилизации, уничтожения или последующего использования некачественной и опасной продукции. По данным районных санитарно-эпидемических учреждений, в 2007 году были сняты с реализации 43 тонны опасной продукции, а в первом полугодии 2008 году – 24 тонны.

В ходе проверки установлено, что главные государственные санитарные врачи районов и ветеринарные инспекторы Киева ограничиваются лишь выявлением опасной продукции, а контроль над дальнейшей ее судьбой не осуществляют. В частности, они не принимают решения относительно способа переработки, утилизации или уничтожения продукция. Как следствие, вся ответственность возлагается на владельца, а это не исключает возможности попадания изъятой продукции снова на реализацию. Уничтожение некачественной и опасной продукции владельцы осуществляют без наблюдения соответствующего инспектора, а в большинстве случаев – без оформления акта уничтожения.

Также выявлены случаи направления некачественной и опасной продукции на корм животным или на переработку, утилизацию, уничтожение на предприятия, производство которых не прошло аттестацию на выполнение таких работ. Так, на протяжении 2007-2008 годов 24% снятой с реализации продукции животного происхождения было передано на утилизацию предприятиям с неаттестованным производством.