Бананы - спасение для гипертоников

Как снизить риск заболевания? В этом нет ничего сложного. Всего лишь два банана в день.

В одном банане содержится 400 мг калия – жизненно необходимого минерала, который может помочь в моей битве с гипертензией.

Оказывается, всего два банана в день могут существенно снизить высокое кровяное давление. И это не кратковременная мера. Употребление бананов в качестве повседневной диеты могут сократить риск смерти от инсультов до 40 процентов.

В течение трех недель 65-летний американец Патнэм ел два банана. Его кровяное давление снизилось с 150/100 до 130/85.

«Действительно, правильный выбор рациона может помочь контролировать кровяное давление, считает диетолог Глория Брин. – Чтобы достичь этого, желательно включить в свое меню продукты с низким содержанием насыщенных жиров, холестерина и общего жира. И обязательно, фрукты и овощи. Признак такой диеты - увеличение потребления продуктов, богатых питательными веществами, которые способствуют снижению кровяного давления. К этим веществам относятся такие минералы, как калий, кальций и магний, а также фолиевая кислота и витамин D».

Чтобы остановить гипертензию, необходимо употреблять в пищу мясо птицы, рыбу и злаковые. В частности, рыбий жир, содержащий омега-3 жирных кислот, к примеру, лосося, форели, сельди может снизить риск смерти от ишемической болезни. Одновременно сократив прием в пищу красного мяса, сладостей, сахара, в том числе сахаросодержащих напитков, что так типично для американского образа питания. Кроме того, по рекомендации Национального института здравоохранения и входящего в его структуру Национального сердца, легких и крови стоит ограничить потребление соли до 1500-2300 мг в сутки. По сравнению с обычной суточной нормой большинства американцев (3300-4200 мг) это немного.

«Кроме бананов, отличными источниками калия, - говорит д-р Алиса MакКи, врач больницы из Джексона, - являются семена подсолнечника, лосось и как ни странно, шоколад».

После появления бананов в своем рационе, Патнэм с удивлением обнаружил еще один эффект. Он потерял 5 кг веса за четыре недели! «Эти фрукты питательны и калорийны, и поэтому не чувствуешь себя голодным. Всего из-за двух бананов можно не так злоупотреблять пищей». Кстати, считает Глория Брин, снижение веса также помогает контролю над гипертензией.

Год спустя Норберт Патнэм довел свой «банановый ритуал» до одного плода в день. Но он по-прежнему считает «райский фрукт», как называют банан индусы, чрезвычайно полезным. «Калий, содержащийся в бананах, может помочь людям, имеющим повышенное кровяное давление», - утверждает Патнэм. И улыбается. – «Есть только один побочный эффект: вы можете потерять вес».

Оказывается, диета может быть и вкусной, и приятной!

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