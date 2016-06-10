На лечении за границей находятся 17 украинских военных
11:34, 10 июня 2016Страна
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На лечении за границей находятся 17 раненых в зоне АТО военнослужащих Вооруженных сил Украины.
На лечении и контроле в учреждениях здравоохранения оборонного ведомства находятся 88 военнослужащих ВСУ, раненых в ходе АТО. / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.
По его словам, на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения оборонного ведомства находятся 88 военнослужащих ВСУ, получивших ранения в ходе АТО.
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Также 17 военнослужащих находятся на лечении за границей, в том числе пятеро – в Эстонии, четверо – в Германии, по два – в США, Литве и Латвии и по одному – в Польше и Израиле.
В то же время 37 участников АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях.
Всего с начала года реабилитационное лечение прошли 304 бойца.
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