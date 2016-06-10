На лечении за границей находятся 17 украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения оборонного ведомства находятся 88 военнослужащих ВСУ, получивших ранения в ходе АТО.

Читайте такжеВрачей из Канады наградили за помощь украинским военным

Также 17 военнослужащих находятся на лечении за границей, в том числе пятеро – в Эстонии, четверо – в Германии, по два – в США, Литве и Латвии и по одному – в Польше и Израиле.

В то же время 37 участников АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях.

Всего с начала года реабилитационное лечение прошли 304 бойца.