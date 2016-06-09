340 пострадавших в зоне АТО пройдут реабилитацию при содействии агентства НАТО

340 военных и гражданских, пострадавших от российской агрессии в зоне АТО, пройдут реабилитацию при содействии Агентства НАТО по поддержке и поставкам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

"Искренне благодарен Агентству НАТО по поддержке и поставкам за гуманитарную миссию в Украине и финансовую помощь, направленную на спортивную реабилитацию пострадавших воинов АТО... По инициативе Минмолодежспорта десятки тяжелораненых воинов АТО уже ранее прошли реабилитацию средствами физической культуры и спорта на паралимпийской базе. В последующие 18 месяцев при поддержке агентства НАТО еще 340 военных и гражданских лиц, пострадавших от российской агрессии в зоне АТО, пройдут через 17 лагерей по активной реабилитации", - сообщил он.

По словам Жданова, они получат, в том числе, очень важную психологическую реабилитацию.

Читайте такжеМедцентр Нацгвардии получил новое реабилитационное оборудование"Специалисты по реабилитации, привлекаемые к проведению мероприятий с участием воинов АТО, прошли специальную подготовку по психологической поддержке военнослужащих на опыте Франции. Эти тренинги также помогало организовать агентство НАТО. Очень важно, что во время реабилитации воины АТО видят пример украинских паралимпийцев, которые не сдались, преодолели с помощью спорта много трудностей, интегрировались в общество, стали успешными и известными людьми, которые побеждают во имя Украины. А также ведут активный образ жизни, заводят семьи и рожают детей", - подчеркнул министр.