В Украине на государственном уровне не признаются и не решаются существующие проблемы трансплантологии

Об этом заявил вчера, выступая на очередном заседании Ворошиловского районного суда Донецка по делу Михаила ЗИСА, обвиняемого в нарушении Закона Украины о трансплантации, заведующий отделением трансплантации Донецкого Центра трансплантологии почек при Донецком областном клиническом территориальном медицинском объединении (ДОКТМО), доктор наук Вадим ЗАХАРОВ.

По его словам, «по отношению к трансплантологии наше государство на протяжении всех этих лет демонстрирует полное нежелание признавать факт существующей проблемы».

В. ЗАХАРОВ сообщил, что, например, «в США производят 16 тысяч трансплантаций в год, а у нас идет счет на десятки, поэтому нужно нашу социально-экономическую формацию поднять до возможности данного метода лечения».

Он отметил, что «социально-экономическая формация, которая сейчас существует в Украине, напоминает этап, который прошли все государства Европы, Америки более 70-80 лет назад». «Сейчас то, что творится у нас в этом разделе, это можно назвать ледниковым периодом, - объяснил В. ЗАХАРОВ, - Во многом это связано с неправильным принятием той юридической нормы в 1999 году, которая была принята Парламентом Украины». По убеждению трансплантолога, «тогда, вопреки мнению экспертов, народные депутаты приняли закон о трансплантологии, который могли себе позволить такие страны, как например, Америка и Германия, но для этого надо иметь достаточные ресурсы, моральные, материальные, для того, чтобы его освоить». В. ЗАХАРОВ отметил, что в украинском обществе «существует неправильное понимание» трансплантологии и «это большая проблема, которая стоит перед медицинской наукой».

Он подчеркнул, что сегодня в Украине нет необходимой юридической базы для развития трансплантологии.