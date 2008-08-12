От стихийного бедствия в западных регионах пострадали 2 011 медицинсих работников

По оперативным данным, которые поступили к Украинскому Медицинскому Союзу (УМС), от стихийного бедствия в западных регионах пострадали 2 011 медицинских работников. УМС продолжает получать списки пострадавших.

По решению УМС, все медицинские работники, которые пострадали от стихийного бедствия, и их семьи получат прямую адресную помощь в размере 1000 грн. УМС выражает благодарность начальникам областных управлений здравоохранения, главным врачам районных больниц, председателям обкомов профсоюза медицинских работников областей, которые находятся в зоне стихийного бедствия, за оперативно предоставленные списки пострадавших медицинских работников