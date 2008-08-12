Минсемьи начало информационную кампанию в поддержку национального усыновления

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсемьи, первые 400 плакатов с детским призывом: "Ищу маму и папу, а еще дедушку и бабушку" будут размещены на сити-лайтах в различных городах Украины.

Цель акции – поддержать национальное усыновление, повысить информированность широких слоев населения по вопросам приобщения детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, к семейным формам воспитания.

По данным пресс-службы, по заказу Минсемьи подготовлены три вида плакатов соответствующего содержания для размещения на сити-лайтах во всех регионах Украины с пропагандой идеи национального усыновления.

Между тем, подчеркнули в министерстве, по итогам 7 месяцев можно констатировать, что количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, устроенных в семейные формы воспитания, растет. При сравнении показателей национального усыновления І полугодия 2007 (821) и 2008 (1010) годов, на 20% выросло число детей, усыновленных гражданами Украины. Причем впервые за последние годы украинцы начали усыновлять не только младенцев, но и детей, старше 6 лет.

В целом по состоянию на 1 августа этого года украинцами усыновлено 1166 украинских детей. В первом полугодии родителей обрели 1010 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

На протяжении января-июня 2008 года в детские дома семейного типа и приемные семьи устроены 852 ребенка-сироты и детей, лишенных родительской заботы.

***2008 год объявлен в Украине Годом поддержки национального усыновления и других форм семейного воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.