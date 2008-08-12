Открытие Олимпийских игр в Пекине смотрели почти 4 миллиарда жителей планеты. Ежедневно миллионы людей, независимо от расы, возраста и пола, затаив дыхание, наблюдают за олимпийскими соревнованиями и отчаянно болеют.

Переживание за сборную страны, за своих спортсменов – явление вполне естественное. Ведь это – проявление патриотизма. А с другой стороны, спортивные победы не только повышают престиж страны, но и повышают самооценку ее граждан. Однако временами переживание превращается в что-то действительно болезненное, влечет агрессивное, асоциальное поведение. Избыточное возбуждение вредит и здоровью: может повыситься давление, произойти сердечный приступ, известные даже случаи смерти болельщиков просто на стадионе.

Почему же некоторые люди, в повседневной жизни далекие от спорта, становятся фанатичными болельщиками? По мнению психологов, для многих важной является возможность приобщиться к общественности, почувствовать общность и сплоченность. Кроме того, активное переживание – хороший способ снятия психологической напряженности. А для людей с состязательным типом личности, которые сами спортом не занимаются, это еще и способ удовлетворения своего стремления борьбы в такой вот замещенной форме. Вообще самыми рьяными болельщиками становятся те, у кого в жизни недостает ярких событий, бурных эмоций, острых ощущений. Они как будто компенсируют таким образом однообразие и скучность своей жизни.

Физической культурой и спортом занимается лишь 13% украинцев

К сожалению, спортивный энтузиазм многих украинцев ограничивается самим лишь переживанием у телевизора с пивом. Да, по данным Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, физической культурой и спортом занимается лишь 13% украинцев. Даже если эта официальная цифра отвечает действительности, все равно это мизерно мало, особенно в сравнении со странами Запада, где спорту уделяет внимание почти каждый второй.

Позитивное влияние спорта на физическое здоровье и долголетие общеизвестно. Меньше говорят о его значении для здоровья психического. А вот австралийские ученые недавно установили, что люди, которые уделяют время физической активности и спорту, меньше склонны к депрессиям, на их настроение меньше влияют неприятности на работе или дома. Люди, которые регулярно занимаются спортом, утверждают, что, какими бы они ни были уставшими, раздраженными, напряженными психологически, какие бы проблемы не беспокоили их, во время тренировки все постепенно отходит на второй план, настроение улучшается, напряжение спадает.

Поэтому Олимпийские игры, кроме всего другого, это еще и прекрасный повод вспомнить о спорте в нашей повседневной жизни. Возможно, начать бегать, ходить в тренажерный зал, бассейн или, хотя бы, просто делать утреннюю зарядку. Ну, а тогда уж, уделив хоть немного времени собственной физической форме, болейте себе на здоровье.

radiosvoboda.org