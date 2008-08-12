Фрукты и ягоды дарят красоту лицу
Выберите маску на свой вкус
Часто женщины, падкие на красивые слова рекламных слоганов, совершенно забывают, что помимо фабричных масок есть еще и натуральные - из фруктов и ягод. Между тем, косметологи подтверждают, что такие маски очень полезны - они питают, очищают, освежают и тонизируют кожу. Поэтому просто неразумно не пользовать тем, что дарит нам природа - особенно летом.
Самый простой вариант маски - размазать мякоть по коже и оставить на лице на некоторое время, а затем аккуратно снять ватным тампоном, смоченным в чае, отваре трав или простой воде. В среднем маску держат 15-20 минут, но следите при за тем, чтобы она не засохла у вас на лице. Кислоты, содержащиеся в ягодах и фруктах, могут вызвать раздражение, поэтому, чтобы снизить их действие, можно добавить в кашицу, полученную из мякоти, яичный желток (если у вас сухая кожа) или белок (если у вас жирная кожа). Для приготовления маски можно использовать почти любые фрукты и ягоды - в зависимости от типа кожи и того, какого эффекта вы хотите добиться.
Абрикос
Действие: Снимает воспаления, успокаивает, питает, выводит токсины, а также способствует регенерации клеток.
Как использовать: Очищенные от шкурки абрикосы растереть до состояния кашицы и добавить кислое молоко в пропорции 1:1.
Банан
Действие: Питает и тонизирует
Как использовать
Смешать полученную из банана кашицу с 1 чайной ложкой сока лимона (идеально для жирной кожи)
Растереть банан, добавить ложку молока и перемешать.
Брусника, вишня и смородина
Действие: Сужают поры и освежают
Как использовать
Горсть ягод растереть до состояния кашицы и добавить немного картофельной или овсяной муки (1 часть муки на 5 частей ягод)
Полстакана ягоды выжать до получения сока и смешать с медом (1:1).
Виноград
Действие: Разглаживает, освежает и тонизирует
Как использовать: Взять несколько виноградин, разрезать и натереть соком лицо.
Клубника
Действие: Увлажняет, освежает, очищает, питает, способствует удалению пигментных пятен и веснушек
Как использовать
Растертые до состояния кашицы ягоды нанести на лицо (если у вас очень сухая кожа, то в маску следует добавить питательный крем)
Растереть горсть ягод и залить настоем чайного гриба, через несколько часов слить жидкость и нанести маску на лицо (идеально для жирной кожи).
Растереть полгорсти ягод, добавить ложку творога или сметаны и нанести на лицо на 10-15 минут (идеально для сухой кожи).
Крыжовник
Действие: Освежает, питает и тонизирует
Как использовать: Марлевую маску пропитать соком крыжовника и наложить на лицо.
Лимон
Действие: Сужает поры, отбеливает, освежает.
Как использовать: Взбить яичный белок и добавить одну ложку лимонного сока, получившуюся смесь нанести на лицо.
Малина
Действие: Сужает поры, питает, замедляет старение и повышает тонус.
Как использовать: Полстакана ягод выжать до получения сока, удалить мякоть, добавить в 2-3 ложки свежего молока, перемешать, пропитать получившимся составом марлю и наложить маску на лицо.
Облепиха
Действие: Питает, тонизирует, способствует сужению пор
Как использвовать: Предварительно замороженные ягоды облить кипятком и растереть, добавить сметану в пропорции 1:1.
Персик
Действие: Разглаживает и смягчает
Как использовать: Снять шкурку, растереть мякоть и нанести на лицо
Черешня
Действие: Сужает поры, тонизирует, освежает
Как использовать
Растереть мякоть и добавить оливковое масло (чайная ложка на горсть ягод)
Растереть мякоть и добавить лимонный сок (идеально для жирной, пористой кожи)
Яблоко
Действие: Увлажняет и тонизирует.
Как использовать
Сварить яблоко в молоке, запечь, затем (после того, как яблоко немного остынет!) нанести получившуюся кашицу на лицо.
Очищенное яблоко растереть и смешать с натертой на мелкой терке морковью в пропорции 1:1.
Несколько советов:
Для получения заметного эффекта маски нужно использовать регулярно, но не чаще 4 раз в неделю.
Хранить готовую смесь не рекомендуется - лучше сделать новую прямо перед использованием.
Маски наносят только на хорошо очищенную и увлажненную кожу (идеальный вариант - после ванны или сауны
Консистенцию маски можно легко изменить за счет дополнительных ингредиентов: чтобы сделать смесь гуще, нужно добавить муку или крахмал, чтобы жиже - разбавить молоком.
Внимание: перед нанесением маски не забудьте проверить её действие на небольшом участке кожи - нанесите небольшое количество смеси на запястье и подождите минут 20. Только в том случае, если вы не выявили никаких заметных реакций, маску можно использовать.