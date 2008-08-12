Почему болят глаза при работе за компьютером?

Почти 70% пользователей компьютера страдают “синдромом компьютерного зрения”, приводящего к снижению остроты зрения.

Просиживание часами перед мерцающим монитором приводит к тому, что развивается временная близорукость, нарушается работа глазных мышц, снижается чувствительность зрения. Кроме того, появляется жжение, покраснение, чувство «песка» в глазах, боли в области глаз и лба, боли при движении глаз.

Глаза утомляются из-за однообразного буквенно-цифрового изображения, мерцания дисплея и пульсации светящихся знаков.

Считывание такого сигнала для глаза - очень напряженный, стрессовый режим работы. Он превышает предел, к которому готово наше зрение.

Из-за патологической усталости в глазу нарушается кровообращение. Ткани глаза испытывают кислородное голодание, в них накапливаются продукты обмена. Для компенсации недостатка кровообращения микрососуды расширяются.

Появляется покраснение глаз. Некоторые сосуды от напряжения лопаются. Голодание тканей порождает дискомфорт и боли в глазах. Если не помогать глазам, можно придти к прогрессирующей близорукости.

obzor.ua/ru