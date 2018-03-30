Не стоит бояться собственных ошибок

Самый распространенный современный вид депрессии — отсутствие смысла жизни. Многие люди, добравшись до границ внешнего пространства, освоив социальный пласт, реализовав финансовые мечты — упираются в край. В границы своего мира. И дальше хода нет. Можно идти только внутрь, вглубь себя. А там неизведанная территория, а там страшно. И задачи в ней невидимые. И проводников нет. И привычный способ мышления уже не помогает. В таком состоянии мы ищем специалистов-проводников. И каждый специалист, каждый проводник, может привести только туда, где был сам. В самом слове «психология» — можно идти в «логос» и исследовать рациональную часть, а можно идти в «псюхе» — Душу, и размышлять, и исследовать свою глубинную, подсознательную территорию. Конечно, идеально, когда такое исследование и осознание идет параллельно. Тогда человек может интегрировать свое Рацио и Интуицио, свое Инь и Янь. И прийти к гармонии. Но для таких исследований нужна смелость. И нужна большая Вера…

Уже несколько лет работает форум, где я, к сожалению, не очень регулярно, но все же отвечаю на вопросы. Один из последних вопросов был от мамы маленького человечка: «Как же не бояться делать ошибки?». Такая это важная тема — ошибки.

Мы с самого раннего детства впитали страх перед ошибками. И сейчас для нас каждая ошибка — непоправимый шаг. Знаете одну из причин, почему многие дети да и взрослые залипают в телевизоре и компьютере? Когда мы в неподвижности, когда вся активность и ответственность на внешнем объекте — мы не совершаем ошибок, мы в безопасности. А потребность в безопасности (как и потребность в познании, и потребность в любви) — это базовые потребности человека.

Если мы себя ковыряем за какие-то ошибки, если мы печалимся о том, что произошло когда-то (т.е. мы находимся в прошлом), мы забираем энергию из настоящего и обесточиваем наше будущее. Если мы их воспринимаем как опыт, тогда они становятся фундаментом нашего успеха. Они становятся платформой нашего НАСТОЯЩЕГО. Нашего сейчас. Прислушайтесь к слову СЕЙЧАС. Правда, оно сходно со словом СЧАСТЬЕ? У этих слов много общего. Если мы тревожимся о будущем — мы тоже не в настоящем моменте и тоже забираем у себя возможность Сейчас-СЧАСТЬЯ. На форуме я писала: «Пожалуйста, ошибайтесь с радостью, улыбайтесь вашим ошибкам, они должны быть. Пока мы живы — нет ничего такого, чего невозможно было бы исправить или трансформировать. Когда мы боимся ошибиться, мы на самом деле боимся не самого действия, а оценки этого действия». Кстати, когда мы воспитываем наших детей, мы разделяем оценку действия и оценку самого ребенка. Мы можем сказать: «Мой любимый мальчик сейчас сделал неправильно», а не «Ты — негодяй опять все испортил».

Уверенность — это то, что «у Веры»

доверие — то, что «до Веры»

Что такое оценка? Это испытание нашей уверенности, испытание нашей ВЕРЫ в себя.

Так во что мы верим вообще? Во что в себе мы верим? То, во что мы верим, становится для нас реальностью….

Каждый раз, когда кто-то в самом раннем детстве нам что-то о нас говорил, например, «хорошая девочка, умный мальчик, какой ответственный человечек» или «какой несобранный, какой неаккуратный, какой тупой», мы верили в это, впитывали эти слова как программу, они нависали на нас, как ярлыки. Каждая внешняя оценка вызывает у нас две возможные реакции — либо мы принимаем ее и пытаемся всеми силами оправдать, либо мы ей сопротивляемся. На все это тратится огромное количество психической энергии. Мы из всех сил стараемся быть хорошими, чтобы не потерять любовь (а любовь, как известно, базовая потребность человека). Или разочаровываемся в себе и в мире, и нам уже все равно. Помните, наверняка у вас в школе были примеры — способные мальчишки, которые разочаровались в том, что у них получится учиться (подпитывать ярлык «умный»), уходили в полное разгильдяйство. До 30—40 лет мы накапливаем такое количество ярлыков, такое количество ожиданий от нас, что перестаем ощущать себя — настоящих, перестаем чувствовать: чего же на самом деле мне хочется? Когда-то я решила составить список своих желаний. Есть одна из психологических практик — написать 101 дело-желание, без которого не можешь умереть. Очень непростым это оказалось занятием. Насобиралось желаний 50. Когда я задумалась: а все ли желания «мои»? Все ли из этих 50 пунктов действительно мне нужно?.. Мой внутренний ответ шокировал — в этих 50 пунктах не было ни одного, который бы отражал мои собственные потребности, желания души. Там были ожидания-желания родителей, там были ожидания-мечты мужа, сына, друзей… Там была подпитка ярлычков — ответственная, добрая, умная, заботливая и т.д.

А ведь наш самый важный вопрос: чего я хочу? Что нужно для развития моей сущности?

Я не очень верю в тренинги личностного роста. Их сейчас очень много на «психологическом рынке». Почему не верю? У нас есть две мощные структуры — Сущность и Личность. Личность — это та наша часть, которая носит наше имя, та часть, которая научилась адаптироваться, это то, что заполнено ожиданиями других людей, то, что носит на себе все ярлычки, о которых говорилось раньше. Это часть, как правило, нашего возраста. Это наша первичная идентификация. Она учится одевать маски на себя и навязывает маски другим. Если личностный рост — это рост именно этой личности, — то это приводит к еще большей манипуляции. Манипуляции над нами и нашей собственной манипуляции другими. Хорошо, если мы это осознаем. Сущность — это наше ядро, это то, что у нас, верим мы в это или нет, от той самой псюхе-души. Мы тоскуем по этой нашей части, она рвется из нас. Если тренинг личностного роста направлен на ощущение сущности, тогда мы соединяемся со своим «Я» и выходим на собственную новую орбиту. Если направлен на развитие личности, мы становимся более адаптированными среди таких же личностей и продолжаем ходить по кругу. И продолжаем бояться ошибок. Сущность не боится — она знает и верит.

Все люди в мире делятся на два больших типа — мечтатели и победители. Мечтатели находятся в пассивном состоянии. Они только хотят что-то иметь. А победители готовы делать действие: они что-то делают, они готовы пробовать, готовы ошибаться и идти вперед. Все наши успехи идут по схеме: БЫТЬ — ДЕЛАТЬ — ИМЕТЬ. Если я хочу что-то иметь, я начинаю что-то делать, а для того, чтобы что-то делать, я опираюсь на какие-то свои качества. Свои собственные. На качества, в которые я верю, и которые мне помогут принять возможные ошибки как опыт. Я часто спрашиваю себя: Кто я сейчас — мечтатель или победитель? Иду ли я сейчас за рамки круга или хожу по кругу? Об этом мы говорим со многими клиентами на приемах.

Когда-то, когда я решилась идти в свою частную практику, в совершенно собственное направление, я ужасно боялась ответственности, критики, ужасно боялась оценки. Знаете, что меня спасло? Совершенно простая фраза: ЕСЛИ ТЕБЕ ПЛЮЮТ В СПИНУ, ЗНАЧИТ ТЫ ВПЕРЕДИ. Правда, здорово?!! Ошибайтесь, пожалуйста, и идите вперед. Всегда, когда мы учимся ходить, мы падаем и все сносим на своем пути. Но ведь научились! Прежде, чем мы встретим Того Самого МУЖЧИНУ, ох как мы наошибаемся. Но без этих ошибок мы не сможем оценить Его, правда? УРА ОШИБКАМ!!!

Автор: Светлана РОЙЗ

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