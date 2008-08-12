Дети с Буковины оздоравливаются на Николаевщине

В Николаевской области оздоравливаются 85 детей из пострадавшего от наводнения Путильского района Черновицкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций со ссылкой на Центр пропаганды Главного управления МЧС в Николаевской области, инициатором этого мероприятия стала Николаевская облгосадминистрация. Из резервного фонда на оздоровление выделено 136 тыс. грн.

Дети из Буковины проведут 24 дня в лагере «Чайка» в селе Рыбаковка на побережье Черного моря.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 августа в результате стихийного бедствия в Черновицкой области было разрушено около 270 домов, свыше 10 тыс. домов подтоплены. Отселены 1620 человек, из них 311 – дети.