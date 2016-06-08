Минздрав разрабатывает концепцию развития импортозамещающих производств в Украине

Как сообщили УНИАН в Минздраве, к работе также подключатся представители общественности, профессиональной среды и фармацевтического рынка

На сегодняшний день отечественная фармацевтическая отрасль является достаточно мощной и имеет все возможности для производства качественных лекарств. Поэтому развитие и совершенствование отечественного фармацевтического рынка, что обеспечило бы пациентов доступными и качественными лекарствами и было бы конкурентоспособным – стратегическая задача деятельности МЗ Украины. На этом неоднократно подчеркивал и.о. министра здравоохранения Украины Виктор Шафранский во время рабочих встреч с производителями и дистрибьюторами лекарственных средств.

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Минздрав приглашает всех заинтересованных представителей общественности, профессиональной среды и фармацевтического рынка присоединиться к разработке Концепции, поделиться своими идеями и предложениями можно на е-mail: tlyaskovsky@moz.gov.com, m.nesterchuk@gmail.com тел. (044)200-07-93.