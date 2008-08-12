Разработан новый метод борьбы с ВИЧ-инфекцией

Ученые Согласно докладу Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в Украине, а также в ряде ключевых стран, таких как Китай и Российская Федерация, темпы распространения ВИЧ продолжают расти.

А согласно данным Красного Креста, ежедневно 7 тысяч человек в мире заражаются ВИЧ, 2,1 млн. человек умерли от болезни в 2007 году, а еще 33 млн. человек в мире живут со СПИДом.

На международной конференции по ВИЧ/СПИДу в Мексике Международная группа ученых разработала новый способ борьбы с ВИЧ, в основе которого лежит РНК-интерференция - блокирование определенного гена при помощи специфической РНК, запускающей цепочку реакций, подавляющих синтез того или иного белка.

Данный метод был разработан Премлатой Шанкар из института иммунных расстройств Гарвардского университета совместно с Кхюн Ли из университета Ханяна и другими учеными из США и Германии.

По словам исследователей, стратегия защиты T-клеток от ВИЧ может быть распространена и на людей, хотя пока клинических испытаний не проводилось, тесты на животных показали работоспособность данного метода.

Для того чтобы защитить Т-клетки организма, являющимися мишенью для ВИЧ, по словам ученых, нужно, чтобы короткая интерферирующая РНК (siRNA), внедряемая медиками пациенту попала точно по назначению. Эта РНК способна остановить разрушение иммунной системы, блокируя распространение вируса.

И хотя данный метод еще не готов к практическому применению, но это большой шаг на пути к созданию эффективного лечения ВИЧ.

korrespondent.net