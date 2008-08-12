Президент просит премьер-министра принять дополнительные меры по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИДу

Об этом говорится в письме Президента в адрес руководителя правительства, сообщает пресс-служба главы государства.

Как подчеркнул В.ЮЩЕНКО, по результатам совещания об эффективности противодействия ВИЧ-инфекции/СПИД издан Указ Президента Украины от 12 декабря 2007 года №1208 «О дополнительных безотлагательных мерах по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИД в Украине», однако выполнение правительством поставленных задач является крайне неэффективным, о чем свидетельствуют по меньшей мере три нерешенных проблемы.

В частности, констатировал Президент, до сих пор не создана единая система координации действий правительственных и неправительственных организаций. По его словам, не обеспечена эффективная работа Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИД и другим социально опасным болезням и надлежащая деятельность референс-лаборатории Украинского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Национальный совет по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу при Кабинете Министров Украины работает неэффективно и непублично, информация о принятых ею мерах координации не всегда отображает реальное состояние дел.

Также В.ЮЩЕНКО обращает внимание на необходимость предусмотреть достаточное финансирование мер противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДу. В частности, по его словам, хотя в текущем году на отмеченные цели в государственном бюджете Украины предусмотрено 108 млн. грн., но, учитывая отклонение украинской заявки в сумме 94,7 млн. дол. США со стороны Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, эти средства не обеспечат даже лечения всех ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом.

Кроме того, Президент призывает правительство эффективнее внедрять заместительную поддерживающую терапию для потребителей инъекционных наркотиков. Невыполнение этого условия может привести к приостановке текущего финансирования Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией уже действующих программ, подчеркнул он.

По словам В.ЮЩЕНКО, значительной проблемой остается и неконтролированное распространение сильнодействующих лекарственных средств. Это является одной из предпосылок увеличения количества наркозависимых лиц, которые в дальнейшем могут приобщаться к группам потребителей инъекционных наркотиков и риска заражения ВИЧ-инфекцией. Однако до сих пор, сказал Президент, правительством не разработан План безотлагательных мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, сильнодействующих лекарственных средств.

“Я глубоко обеспокоен такой ситуацией. Хочу подчеркнуть, что борьба с ВИЧ-инфекцией/СПИДом определена как приоритет государственной политики в области здравоохранения. Поєтому органы государственной власти должны приложить все усилия для обеспечения решения существующих здесь проблем.

Для стабилизации эпидемической ситуации, снижения темпов прироста заболеваемости и уровня смертности прошу Вас принять дополнительные меры по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИДа, в частности предусмотренных Указом Президента Украины от 12.12.07 №1208”, говорится в письме Президента в адрес премьера.

О результатах принятых мер В.ЮЩЕНКО поручил Ю.ТИМОШЕНКО информировать лично.